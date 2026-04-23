Милиция Иссык-Куля сообщила подробности дела о смерти 13-летней девочки

На заседании Жогорку Кенеша 22 апреля депутат Эльвира Сурабалдиева обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять под особый контроль расследование смерти 13-летней девочки.

В УВД Иссык-Кульской области предоставили подробности расследования.

Как сообщили в ведомстве, 3 октября 2025 года в Балыкчинский ГОВД поступило сообщение о драке между двумя школьницами. В ходе проверки 7 октября выяснилось, что одна из участниц конфликта 14-летняя девочка ранее подверглась насилию за рубежом.

В августе 2024 года подросток вместе с двоюродной сестрой Р.Ж., 2002 года рождения, уехала в Дубай. Там, как установило расследование, сестра создала условия, а гражданин Б.М. несколько раз вступал с несовершеннолетней в половую связь. Судебно-медицинская экспертиза от 7 октября 2025 года подтвердила наличие телесных повреждений у девочки.

В милиции также сообщили, 7 октября 2025 года девочка выпила уксус и на следующий день, 8 октября, скончалась в больнице.

8 октября 2025 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 УК КР ( Содействие проституции и разврату). Р.Ж. задержана и помещена в изолятор временного содержания.

29 декабря 2025 года расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным актом, утвержденным прокуратурой, передано в суд. В отношении Б.М. возбуждено отдельное производство по статье 157 УК КР. Расследование продолжается.


Сейчас читают
