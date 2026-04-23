Поисковики ищут в Кыргызстане родственников красноармейца Николая Слепова

Поисковое движение "Наша Победа - Биздин Жениш" просит помощи в поиске родственников красноармейца Николая Слепова, чьи останки были обнаружены в Смоленской области России. Личность бойца удалось установить благодаря найденному солдатскому медальону.

Согласно архивным данным, Николай Слепов родился в 1912 году и был мобилизован на фронт 6 августа 1941 года Бийским райвоенкоматом Алтайского края. До войны он проживал в Бийске по адресу: улица Сахарный завод, дом 17, вместе с супругой Марией Аксентьевной Слеповой. Также известно, что у него был брат - Фёдор Слепов, 1907 года рождения.

Запрос о поиске родных поступил сразу из нескольких источников: от бийского информационно-поискового центра "Благовест" и по дипломатическим каналам. Поисковики предполагают, что в советское время семья фронтовика могла переехать в город Фрунзе (ныне Бишкек). Предполагаемый адрес проживания - район Ошского рынка, улица Краснознаменная, дом 15а. На данный момент этого строения уже не существует, что осложняет работу в архивах.

Цель поиска - найти семью героя, чтобы передать личные вещи и сообщить о месте его гибели. Всех, кто располагает информацией о Слеповых, просят откликнуться по телефонам в Бишкеке: +996 (555) 92-36-03 или по электронной почте ptahasvet@mail.ru. Также можно связаться с организаторами поиска в России по номерам: 47-23-00, 47-22-97, 22-13-68 (г. Бийск), +7 (916) 180-17-16 или написать на stinger19457@yandex.ru.