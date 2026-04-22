В Бишкеке почтили память Владимира Ленина в день его 156-летия

В этом году исполняется 156 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Несмотря на то что во многих странах эта дата проходит незамеченной, а в самом Кыргызстане имя основателя советского государства упоминается все реже, в стране остаются люди, которые чтят его исторические заслуги. Сегодня в Бишкеке у памятника вождю мирового пролетариата состоялся митинг-реквием, организованный лидерами Коммунистической партии Кыргызстана и Партии коммунистов Кыргызстана. Перед собравшимися выступили председатель Коммунистической партии Клара Ажыбекова, председатель ЦК Партии коммунистов Исхак Масалиев и политолог Токтогул Какчекеев. Участники возложили цветы к монументу и напомнили о значимости ленинского наследия для становления кыргызской государственности.

Комментируя значимость этой даты для современного Кыргызстана, председатель ЦК Партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев в разговоре с корреспондентом VB.KG подчеркнул, что именно советский период заложил фундамент нынешней независимости республики.

"Мы отдаем дань почтения этому величайшему человеку XX века. Для нас имя Владимира Ильича Ленина свято, так как он был основателем партии, которая привела к победе социалистической революции. Семь десятилетий в рамках советской власти принесли нам только положительные достижения: развитие экономики и, самое главное, ту основу независимости, которую мы имеем сейчас. Лишь победа социализма остановила трагические процессы после подавления восстания 1916 года и привела к созданию нашей республики. К сожалению, сегодня молодых людей пытаются заставить забыть прошлое. Такой политический нигилизм опасен - мы можем повторить опыт Украины, где тотальная десоветизация не привела ни к чему хорошему.

Посмотрите, как в Китае чтят не только Ленина, но и Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Мао Цзэдуна. Китайский народ понимает, что забвение прошлого ведет к потере будущего. Один человек нам сказал: чтобы убрать памятник, много ума не надо, а поставить потом будет десятикратно сложнее. Те же, кто в прошлом посягал на личность Ленина, как правило, плохо кончали. Где сейчас те мэры Бишкека, которые убирали памятник Ленина и меняли названия улицы? Где Николай Танаев? В скором времени за такие действия появится ответственность. Мы должны учиться у китайских коллег видеть в истории и хорошее, и плохое, сохраняя память о реальных фигурах, создавших наше государство", - сказал он.

Помимо обсуждения глобальных исторических фигур, лидер коммунистов затронул и острые вопросы местной топонимики. В частности, речь зашла о ситуации вокруг Южной магистрали, одна часть которой уже носит имя Абсамата Масалиева, а вторая - Аалы Токомбаева. На фоне инициатив полностью переименовать магистраль в честь Токомбаева, а имя Масалиева перенести на другие улицы города, Исхак Масалиев высказал принципиальную позицию:

"Теперь же хотят сделать всю магистраль улицей Токомбаева, а имя Масалиева "переприсвоить" улицам Чортекова и Кривоносова. Я выступаю категорически против этого. Анварбек Чортеков - Герой Советского Союза, фронтовик, его имя присвоено много лет назад, и убирать его сейчас просто кощунственно. Мой отец в свое время руководил Фрунзенским горисполкомом, пять раз избирался депутатом и был удостоен звания Героя Кыргызской Республики. Однако я считаю, что будет правильным вообще не присваивать его имя никакой новой улице, иначе придет следующий мэр и снова всё переименует. Я знаю, что мои слова читают, и прошу довести это мнение до президента. На 90-летии Абсамата Масалиева Садыр Жапаров говорил много теплых слов в адрес отца, и я надеюсь, что в вопросе сохранения нашей истории еще не все потеряно".

Фото: Нур Исмаилов