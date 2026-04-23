В колонии №16 запустили мукомольную мельницу

В учреждении №16 Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики запущена мукомольная мельница. Новый производственный участок позволит трудоустроить около 15 осуждённых.

Как сообщили в ГСИН, запуск направлен на расширение производственных мощностей и развитие профессиональных навыков осуждённых. Производимая продукция будет использоваться для внутренних нужд учреждений службы.

22 апреля состоялось торжественное открытие объекта. В мероприятии приняли участие заместитель председателя ГСИН Улан Жолдубаев, заместитель секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики Майрамбек Таалайбеков и инспектор Белек Ахметов.

По словам Улана Жолдубаева, проект создаёт не только рабочие места, но и даёт осуждённым практические навыки, которые помогут им адаптироваться после освобождения.

Проект реализован при участии Секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики и поддержке общественного фонда. Он направлен на развитие производственной инфраструктуры пенитенциарной системы и повышение эффективности ресоциализации осуждённых.

Развитие производственной деятельности остаётся одним из ключевых направлений модернизации уголовно-исполнительной системы страны.