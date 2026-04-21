Привлекут ли жителя Оша за антисемитскую табличку в отеле Villа?

В Оше в одном из отелей разгорелся скандал после появления таблички с запретом на вход евреям и животным. Инцидент вызвал общественный резонанс и реакцию со стороны посольства Израиля.

Как сообщили в УВД города, информация о произошедшем поступила 20 апреля. Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. Сотрудники милиции провели осмотр места, опросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Проверочные мероприятия продолжаются.

Посольство Израиля в Казахстане и Кыргызстане выступило с заявлением, осудив появление подобной таблички. В дипмиссии подчеркнули, что такие проявления недопустимы и противоречат принципам уважения, равенства и человеческого достоинства.

По информации администрации отеля, табличка была размещена по инициативе владельца здания. Представители гостиницы заявили, что выступали против такого решения. После вмешательства правоохранительных органов табличку сняли.

Сообщается, что информация о вывеске ранее появилась в социальных сетях её опубликовал один из постояльцев.

Пользователи соцсетей рассчитывают, что компетентные органы дадут правовую оценку произошедшему и впредь не допустят подобных случаев.


