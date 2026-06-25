Новый цех в селе Торкен обеспечил работой 10 местных женщин

В селе Торкен Токтогульского района запустили новое небольшое производство. Местный предприниматель Тилек Конурбаев открыл цех по выпуску полуфабрикатов, которые выходят на рынок под торговой маркой "Сиз үчүн" ("Для вас"), сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Главной целью проекта стало обеспечение жителей района качественной и доступной по цене продукцией, которая востребована в повседневном рационе. Однако помимо насыщения продовольственного рынка, предприятие решило важную социальную задачу для глубинки - создало новые рабочие места на местах. На сегодняшний день в цехе уже трудоустроены десять местных женщин, которые получили постоянную занятость и стабильный источник дохода.

По словам Тилека Конурбаева, открытие цеха стало прямым ответом на растущий спрос населения на качественные локальные продукты. В планах предпринимателя - планомерное увеличение объемов выпуска и расширение ассортимента.

Более того, руководство бренда "Сиз үчүн" рассчитывает в перспективе расширить географию поставок, благодаря чему продукция появится и в других населенных пунктах Токтогульского района, а сам цех сможет предоставить дополнительные рабочие места.

Эксперты подчеркивают, что появление таких небольших производств в регионах имеет двойной положительный эффект: население бесперебойно обеспечивается свежей местной продукцией, а в самих селах заметно повышается экономическая активность.