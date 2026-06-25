UFC может провести турнир в Кыргызстане

Крупнейший ММА-промоушен UFC рассматривает возможность проведения турниров в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане и Грузии в 2027 году.

По информации из источников, знакомых с ходом переговоров, представители всех четырех государств сейчас обсуждают условия сотрудничества с руководством лиги. В частности, в Узбекистане уже состоялась официальная встреча генерального директора UFC Даны Уайта с руководством Министерства спорта республики.

Потенциальные турниры могут стать частью стратегии по дальнейшему расширению географии промоушена. В последние годы лига активно развивает международное направление, регулярно организуя ивенты за пределами США - в странах Европы, Ближнего Востока и Азии.

На данном этапе конкретные города, арены и точные даты возможных турниров еще не определены. Стороны ведут переговоры по поводу соответствия спортивной инфраструктуры, обеспечения безопасности, продажи медиаправ и финансовых условий организации мероприятий.

На текущий момент руководство UFC еще не публиковало официальный календарь на 2027 год, однако включение Кыргызстана и соседних стран в число кандидатов может стать важнейшим толчком для развития смешанных единоборств в Центральноазиатском регионе.

Ожидается, что подробности станут известны сразу после завершения официальных переговоров между лигой и заинтересованными сторонами.