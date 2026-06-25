Дарика Ибраимова: Работа должна приносить радость, иначе ее нужно менять

В Кыргызстане все больше женщин открывают собственное дело, руководят компаниями и создают успешные проекты. Однако за каждой историей успеха стоят годы труда, сомнения, ошибки и постоянный поиск баланса между семьей и карьерой.

Дарика Ибраимова - Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, обладательница медали "Данк", генеральный продюсер крупных шоу-проектов и основательница компании Dari Event. Более 20 лет она работает в креативной индустрии, реализуя масштабные культурные и общественные проекты. В интервью VB.KG она рассказала о том, как случайно пришла в ивент-бизнес, почему Всемирные игры кочевников стали самым сложным проектом в ее карьере, что думает о женском предпринимательстве и почему считает, что искусственный интеллект никогда не заменит живого продюсера.

- Сегодня вас знают как одного из самых успешных ивент-продюсеров Кыргызстана. На какой момент стал для вас точкой невозврата, когда вы поняли, что это уже не просто работа, а дело всей жизни?

-Наверное, когда получила свою первую государственную награду. Долгое время я сама относилась к своей работе как к чему-то второстепенному. Возможно, это связано с тем, что я пришла в профессию не из сферы культуры. У меня не было профильного образования, не было диплома режиссера или продюсера. Были только огромное желание работать и опыт, который постепенно накапливался.

Когда в 2014-2015 годах мне вручили медаль "Данк", я впервые почувствовала, что мои труды действительно ценят на высоком уровне. Именно тогда пришло осознание: культура стала частью моей жизни, а я сама - человеком культуры. Это и была та самая точка невозврата.

- Вы пришли в профессию в то время, когда понятия "ивент-менеджмент" в Кыргызстане практически не существовало. Как вам удалось завоевать доверие первых клиентов?

-Это был очень долгий и непростой путь. В те годы никто толком не понимал, что такое ивент-услуги, зачем нужен организатор мероприятий и какую ценность он может дать.

Приходилось буквально объяснять людям, чем мы занимаемся. Мне помогло то, что параллельно развивался мировой рынок, интернет становился доступнее, появлялись новые примеры и возможности.

Первыми крупными клиентами стали международные компании и корпорации. Для них привлекать профессиональных организаторов было нормальной практикой. Во многом именно благодаря работе с ними я сама училась профессии. Позже люди начали видеть результаты, понимать преимущества профессиональной организации мероприятий, и постепенно рынок стал меняться.

- Помните свой первый проект?

- Самым первым проектом был мой выпускной вечер в университете. Тогда я полностью взяла организацию на себя. В итоге ушла в большой минус, потому что неправильно просчитала расходы и не все участники вовремя внесли деньги. Но именно тогда я получила свой первый серьезный урок ответственности.

Если говорить уже о работе компании, то одним из первых крупных проектов стала свадьба сына очень известного человека. Там тоже были ошибки и форс-мажоры. Меня никто не обучал профессии, поэтому все знания приходили через практику. Я училась на собственных ошибках, и, наверное, именно это сделало меня тем специалистом, которым я являюсь сегодня.

- За двадцать лет работы вы реализовали сотни проектов. Какой из них был самым сложным?

-Безусловно, Всемирные игры кочевников. Это был международный уровень ответственности. Причем сложность заключалась не только в масштабе самого мероприятия. Я никогда не работала на государственной службе и не была частью системы. А в 2014 году впервые за всю историю независимого Кыргызстана организацию такого крупного проекта доверили частной компании. Для многих это было непривычно и даже вызывало вопросы.

Мне пришлось одновременно разбираться в государственных процессах, работать с международными партнерами и нести огромную ответственность за результат. Это был колоссальный опыт.

- А какой проект стал самым эмоционльным?

Проект "Я танцор". Мы буквально выросли вместе с ним. Несколько лет занимались его развитием, вкладывали душу, силы, время. Я считаю, что именно искренняя любовь команды к этому проекту стала одной из причин его успеха.

- Многие видят красивую картинку мероприятия, но не знают, что происходит за кулисами. Что остается самым сложным в работе ивент-продюсера?

-Самое сложное - ответственность. Очень многие считают, что работа организатора заключается в выборе декораций, ленточек или шариков. На самом деле это лишь малая часть процесса.

Основная работа связана с бюджетами, переговорами, логистикой, таймингами и координацией огромного количества людей.

Ивент-продюсер постоянно находится между заказчиком и подрядчиками. Он объединяет десятки процессов и несет ответственность за конечный результат. Именно эта ответственность и является самой сложной частью профессии.

- Вы руководите компанией почти двадцать лет и воспитываете троих дочерей. Как вам удается совмещать семью и карьеру?

- Честно говоря, идеального баланса не существует. Старшей дочери сегодня 21 год. Именно после ее рождения я открыла свою компанию. Получается, что весь мой бизнес рос вместе с моими детьми.

Конечно, были бессонные ночи, чувство вины, пропущенные праздники и школьные мероприятия. Как и у любой работающей мамы.

Но со временем я поняла очень важную вещь: детям нужна счастливая мама, которая занимается любимым делом и чувствует себя реализованной.

Мои дочери видят, насколько я люблю свою работу. Они видят результат моего труда. Если проект проходит успешно, они радуются вместе со мной. Если я пропускаю какой-то праздник, стараюсь обязательно это компенсировать. Для меня важно качество времени, которое мы проводим вместе.

- Что бы вы сказали девушкам, которые мечтают открыть собственное дело, но боятся сделать первый шаг?

- Наверное, прежде всего сказала бы: не бойтесь. Но одновременно я бы посоветовала быть честными с собой.

Раньше я бы говорила каждой девушке: обязательно идите в бизнес, добивайтесь целей, покоряйте вершины. Сегодня мой взгляд стал более зрелым. Предпринимательство подходит далеко не всем. Это постоянный стресс, высокая ответственность и необходимость ежедневно принимать решения. Я часто говорю, что предпринимательство - это подписка на стресс 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Поэтому очень важно понимать себя. Если работа по найму делает вас счастливой - это прекрасно. Если вы чувствуете силы создавать собственное дело - пробуйте.

В какой-то момент я поняла, что постоянное желание всем доказать, на что ты способен, отнимает слишком много сил. Поэтому сегодня я бы посоветовала девушкам не превращать жизнь в бесконечную гонку за достижениями, а выбирать то дело, которое действительно приносит радость и чувство гармонии. Самое главное - сохранить себя, свое здоровье и отношения с близкими людьми.

- Как новые технологии и искусственный интеллект меняют вашу сферу?

-Очень сильно. После пандемии произошел настоящий рывок. Если первые пятнадцать лет индустрия развивалась относительно постепенно, то последние несколько лет изменения происходят невероятно быстро.

Появились новые инструменты, новые форматы, новые возможности для коммуникации и продвижения. Но при этом я абсолютно уверена: искусственный интеллект никогда не сможет заменить ивент-продюсера. Почему? Потому что наша работа строится на человеческом общении. Мы постоянно коммуницируем с заказчиками, подрядчиками, артистами, партнерами. Мы принимаем решения в условиях форс-мажоров и несем ответственность за результат. Искусственный интеллект может стать прекрасным помощником, но не сможет заменить человека в нашей профессии.

- Если бы вам снова было 25 лет и у вас не было ни имени, ни опыта, ни связей, смогли бы вы построить такой же бизнес?

- Да. И, думаю, намного быстрее. Сегодня есть интернет, доступ к знаниям, курсы, образовательные программы. Тот путь, который мое поколение проходило двадцать лет, сейчас можно пройти за несколько лет.

Но есть вещи, которые невозможно получить на курсах. Это опыт, стрессоустойчивость и способность быстро принимать решения в сложных ситуациях. Очень часто молодые специалисты прекрасно знают теорию, но сталкиваются с первой серьезной проблемой и теряются. А в нашей профессии умение действовать в условиях форс-мажора - одно из ключевых качеств.

- Скоро состоится фестиваль Dari Fest. Расскажите о нем.

-Для меня это особенный проект. За двадцать лет работы мы реализовали более шестисот мероприятий, но это первый авторский фестиваль такого масштаба. В этом году нашей компании исполняется двадцать лет, и мне захотелось создать проект, который станет подарком не только для нашей команды, но и для зрителей. В этом году фестиваль пройдет в формате дискотеки 90-х. Мне хочется создать площадку для аудитории 40+, потому что сегодня большинство музыкальных событий ориентированы на молодежь.

А ведь наше поколение тоже любит музыку, тоже хочет собираться, отдыхать и получать эмоции.

Я часто слышу, что музыка девяностых возвращается в моду. Ее слушают в социальных сетях, используют в современных проектах. Эти песни продолжают жить десятилетиями.

Для меня этот фестиваль - не про политику и не про ностальгию ради ностальгии. Это про культуру, воспоминания и эмоции, которые объединяют людей.

Мне кажется, наше поколение еще рано списывать со счетов. И Dari Fest - хорошее тому подтверждение.