Посол Ниязходжаев: Убежден, бишкекская встреча укрепит "шанхайский дух"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Кыргызской Республике Саидикрам Ниязходжаев в эксклюзивном интервью VB.KG рассказал о деятельности ШОС, перспективах развития организации, "шанхайском духе", шосовской модели международных отношений.

Саидикрам Пархатович, большое спасибо за то время, которое вы уделили на интервью. Вы знаете, что ШОС - организация еще относительно молодая, но она уже стала достаточно авторитетной в мире. Ее хорошо знают, она расширяется. Один из ее лозунгов: "ШОС сильна, если силен каждый из нас". Ваше мнение, в чем сила организации?

- Прежде всего хотел бы отметить, что лозунг "ШОС сильна, если силен каждый из нас" был озвучен Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в период председательствования нашей страны в ШОС. Со временем лозунг получил широкое признание, поскольку очень точно отражает одну из ключевых идей организации: её устойчивость и авторитет складываются из устойчивости, развития и взаимного доверия между всеми государствами-участниками. ШОС не может быть сильной абстрактно, отдельно от устойчивости, развития и доверия между ее участниками.

Сегодня эта идея приобретает особую актуальность. В условиях системной трансформации мировой политической и экономической архитектуры, усиления геополитического противостояния и кризиса традиционных институтов глобального управления ШОС всё в большей степени воспринимается как одна из опор формирующегося многополярного миропорядка.

За прошедшие годы организация превратилась в крупнейшую трансрегиональную структуру с широкой повесткой многопланового сотрудничества. Сегодня "семья ШОС" объединяет 27 государств трёх континентов, на долю которых приходится около 40 процентов населения планеты и порядка четверти мирового ВВП. Несмотря на сложные тенденции в мировой экономике, пространство ШОС остаётся одним из наиболее динамично развивающихся рынков, а объёмы взаимной торговли между государствами-членами продолжают демонстрировать устойчивый рост.

При этом принципиально важно, что ШОС не строится на конфронтационной или блоковой логике. Организация последовательно выступает за формирование равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, учет интересов всех участников и развитие взаимовыгодного сотрудничества. Сила ШОС – прежде всего в доверии, взаимном уважении и способности государств с различными политическими системами, экономическими моделями и внешнеполитическими приоритетами находить общие подходы по ключевым вопросам международной и региональной повестки. За прошедшие 25 лет организация превратилась в авторитетную многостороннюю платформу, объединяющую государства, на долю которых приходится значительная часть населения мира, мировой экономики и евразийского пространства.

Особая ценность ШОС заключается в том, что организация строится на принципах так называемого "шанхайского духа" - взаимного доверия, равноправия, уважения культурного многообразия и стремления к совместному развитию. Именно это позволяет государствам-членам не только укреплять безопасность и стабильность, но и последовательно расширять сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, инвестиционной, гуманитарной и инновационной сферах.

Сегодня, в условиях усиливающейся международной турбулентности, ШОС остаётся одним из немногих объединений, где сохраняются культура диалога, стремление к поиску баланса интересов и готовность совместно реагировать на современные вызовы и угрозы.

Что дает вашей стране членство в этой организации? В чем ее значимость и привлекательность?

- Для Узбекистана членство в ШОС - это не формальность, а реальный инструмент продвижения национальных интересов и укрепления региональной стабильности. Мы рассматриваем организацию как уникальную площадку доверия и равноправного диалога, где политическое взаимодействие соединяется с конкретными результатами.

Особая ценность ШОС для нашей страны заключается в том, что она объединяет государства, с которыми нас связывают ключевые вопросы - безопасность, экономика, транспорт, энергетика, торговля, гуманитарные контакты. В современном мире ни одна из этих сфер не может развиваться в изоляции, и именно поэтому для нас важно обсуждать общие вызовы и находить согласованные решения в рамках такой многосторонней платформы.

С 2017 года Узбекистан проводит активную и инициативную линию в ШОС. Президентом нашей страны выдвинуто более ста предложений, охватывающих политику, торгово-экономическую сферу, транспорт и логистику, инновации, культуру и гуманитарное сотрудничество. Многие из них уже реализованы, остальные находятся в стадии практического продвижения.

Особое внимание мы уделяем экономическому измерению ШОС, рассматривая его как стратегический инструмент устойчивого роста, расширения взаимной торговли и повышения конкурентоспособности государств-членов. В числе наших приоритетов - развитие транспортной взаимосвязанности, цифровых платформ, электронной коммерции, промышленной кооперации, а также создание Банка развития ШОС и современных финансовых механизмов сотрудничества. Особое значение для нас имеет то, что организация всё активнее адаптируется к современным реалиям, уделяя повышенное внимание вопросам "зелёной" экономики, инноваций, продовольственной и энергетической безопасности, искусственного интеллекта и развитию человеческого капитала.

Узбекистан также исходит из того, что Центральная Азия - это сердце ШОС. Сегодня этот подход все более отчетливо отражается в документах организации. Благодаря совместным усилиям регион превратился в пространство конструктивного диалога, устойчивого развития и взаимной поддержки. Именно здесь решаются вопросы, от которых зависит будущее всей ШОС: транспортная связанность, устойчивая торговля, безопасность границ, энергетическая и продовольственная устойчивость, а также содействие миру и стабильности в Афганистане.

В этом смысле Центральная Азия сегодня выступает не периферией, а одним из ключевых центров формирования практической повестки организации. Именно регион в последние годы стал источником многих инициатив, направленных на укрепление взаимосвязанности, доверия и устойчивого развития на пространстве ШОС. Узбекистан стремится не только участвовать в этих процессах, но и предлагать инициативы, укрепляющие доверие и взаимопонимание. Одним из таких шагов стало принятие по инициативе Президента нашей страны на Астанинском саммите 2024 года Заявления Совета глав государств о принципах добрососедства, доверия и партнерства. Этот документ закрепил важные принципы - равноправие, взаимное уважение, мирное урегулирование разногласий, отказ от конфронтации.

Привлекательность ШОС состоит в том, что она не строится на блоковом подходе и не направлена против третьих сторон. Ее ценность - в способности объединять разные государства на основе равноправия и учета взаимных интересов. Для Узбекистана такой формат особенно важен, ведь наша внешняя политика основана на открытости, прагматизме и добрососедстве. Мы видим практическую отдачу от участия в ШОС: расширение торгово-экономических связей, развитие транспортных коридоров, промышленная кооперация, укрепление взаимодействия в сфере безопасности, культурные и образовательные обмены. Это направления, которые напрямую влияют на устойчивое развитие нашей страны.

Именно поэтому значимость ШОС для Узбекистана заключается не только в масштабах или составе участников. Главное - это соединение политического доверия с практическими результатами. В этом контексте очень точно звучит лозунг, озвученный Президентом Шавкатом Мирзиёевым: "ШОС сильна, если силен каждый из нас". Он отражает нашу позицию: устойчивость организации складывается из устойчивости каждого государства, а развитие одного партнера усиливает развитие всего общего пространства. Узбекистан и далее намерен активно участвовать в деятельности организации, продвигать новые инициативы и вносить весомый вклад в укрепление её международного авторитета.

Господин посол, каким вы видите будущее ШОС?

-Уверен, что потенциал ШОС далеко не исчерпан. Организация продолжит укрепляться как один из центров формирующегося многополярного миропорядка и важная площадка для обеспечения стабильности и устойчивого развития на пространстве Евразии.

Уже сегодня государства-члены выходят на качественно новый этап взаимодействия. В 2026 году планируется дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества, включая подписание Соглашения об упрощении процедур торговли, принятие программы развития электронной коммерции, а также проведение Международного инвестиционного форума "ШОС-Инвест". Всё это направлено на формирование более тесной экономической взаимосвязанности и создание новых точек роста на пространстве организации.

Одновременно всё большую актуальность приобретают вопросы безопасности. В этой связи важное значение имеет продвижение инициированных Узбекистаном проектов Декларации ШОС по укреплению многостороннего партнёрства во имя ядерной безопасности и Программы борьбы с наркозависимостью до 2030 года. Кроме того, востребованными становятся совместные механизмы реагирования на новые вызовы - от киберугроз и транснациональной преступности до вопросов технологической и энергетической безопасности. В этих условиях возрастает значение практической координации и совершенствования механизмов взаимодействия внутри ШОС.

Отдельное внимание, безусловно, будет уделяться афганской проблематике. Узбекистан последовательно выступает за восстановление участия Афганистана в деятельности ШОС и возобновление работы контактной группы "ШОС - Афганистан", рассматривая это как важный фактор обеспечения долгосрочной стабильности и устойчивого развития региона.

Важное значение в этом контексте будет иметь предстоящий юбилейный Саммит ШОС в Бишкеке, который состоится 1 сентября 2026 года. Узбекистан намерен принимать активное участие в его подготовке и содержательном наполнении, содействуя формированию прагматичной и сбалансированной повестки, ориентированной на практическую реализацию приоритетов организации в сферах экономического сотрудничества, транспортной взаимосвязанности, устойчивого развития и безопасности.

Рассчитываем, что предстоящий Саммит придаст дополнительный импульс совершенствованию деятельности ШОС, развитию проектного взаимодействия и укреплению координации между профильными механизмами организации. Убеждён, что Бишкекская встреча станет важным этапом дальнейшего укрепления "шанхайского духа", атмосферы доверия и партнёрства на пространстве ШОС.