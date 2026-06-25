Фархат Иминов ответил на обвинения в вымогательстве у инвесторов

Глава Национального агентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте КР Фархат Иминов прокомментировал заявления, прозвучавшие в его адрес на заседании Жогорку Кенеша. Чиновник категорически отверг все обвинения, назвав озвученную информацию недостоверной.

Иминов подчеркнул, что подобные публичные высказывания наносят ущерб не только его личной деловой репутации, но и бросают тень на государственную службу в целом. По его словам, это идет вразрез с курсом президента Садыра Жапарова на улучшение инвестиционного климата в Кыргызстане.

"Считаю, что высокая государственная трибуна не должна превращаться в площадку для распространения сведений, достоверность которых не подтверждена в установленном законом порядке. Не исключаю, что депутата Нурбека Сыдыгалиева могли ввести в заблуждение заинтересованные лица с целью моей дискредитации и нанесения ущерба деловой репутации", - заявил Фархат Иминов.

Напомним, ранее на заседании парламента депутат Нурбек Сыдыгалиев обвинил Фархата Иминова в вымогательстве 2 миллионов долларов у китайской компании, которая вела деятельность в поселке Мин-Куш Джумгальского района. По утверждению парламентария, указанные средства были переведены на счета фирмы, связанной с Иминовым, из-за чего иностранные инвесторы были вынуждены покинуть страну и теперь отказываются возвращаться. Сыдыгалиев сообщил, что представители пострадавшей стороны уже направили жалобу на имя президента КР, и потребовал от Генеральной прокуратуры провести официальную проверку.