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Кыргызстан вернул в Казахстан 8,5 тонны дынь из-за фитосанитарных нарушений

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Крупную партию дынь общим весом 8,5 тонны, прибывшую из Республики Казахстан, не пропустили через границу Кыргызстана и отправили обратно. Груз был задержан на фитосанитарном контрольном посту "Чалдыбар" из-за нарушений в сопроводительных документах. Об этом сообщили в Департаменте химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В ходе проверки инспекторы выявили несоответствие сведений об отправителе и получателе продукции. Данный факт является прямым нарушением Единых фитосанитарных требований Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательства Кыргызской Республики.

В связи с этим ввоз бахчевых на территорию КР был официально запрещен, а всю партию в установленном порядке вернули отправителю в Казахстан. В профильном ведомстве напомнили, что контрольные мероприятия на границе проводятся в регулярном режиме для обеспечения фитосанитарной безопасности страны.


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URL: https://www.vb.kg/459623
Теги:
граница, Казахстан, нарушения, Кыргызстан
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