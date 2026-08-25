В Кыргызстане откроют детскую футбольную академию "Ювентуса"

В Кыргызстане планируют реализовать масштабный проект по открытию академии "Ювентуса" (Juventus Academy Kyrgyzstan), предусматривающий создание современной инфраструктуры для подготовки юных футболистов.

В Бишкеке планируется построить спортивно-образовательный комплекс на участке площадью 3–5 гектаров. В него войдут футбольные поля, крытый манеж и общеобразовательная школа на 250–400 учащихся.

Кроме того, в Иссык-Кульской области планируется создать международный учебно-тренировочный комплекс.

20 августа в Национальном агентстве по инвестициям состоялось совещание по реализации проекта. Стороны обсудили подбор земельного участка, механизм реализации инициативы и дальнейшее взаимодействие с государственными органами.

Ожидается, что Академия "Ювентуса" будет заниматься подготовкой молодых футболистов, развитием детско-юношеского спорта и повышением квалификации кыргызстанских тренеров.

Запуск проекта станет новым этапом в развитии футбольной инфраструктуры Кыргызстана и предоставит молодым спортсменам возможность тренироваться по современным международным методикам.