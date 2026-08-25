В Бишкеке состоялся второй этап кинофестиваля "Шёлковый путь в киноракурсе"

Дни китайского кино продолжаются в Бишкеке. Сегодня в столичном кинотеатре "Ала-Тоо" успешно прошёл второй этап международного кинофестиваля "Шёлковый путь в киноракурсе". В рамках мероприятия кыргызстанские зрители смогли бесплатно посмотреть на большом экране сразу три современных китайских хита различных жанров. Все фильмы демонстрировались с русскими субтитрами.

Киномарафон стартовал в 10:30 и продолжался без остановки до самого вечера. В программу показов вошли следующие картины:

"Жансакчы" - масштабный эпос в стиле уся, повествующий о страннике с мечом, древних тайнах и захватывающих сражениях, от которых содрогаются пески.

"Пегасус - 3" - высокоскоростная драма о мире автогонок, наполненная адреналином и бескомпромиссной борьбой, где каждый манёвр становится вопросом жизни.

"Бактылуу Поезд" - камерная и трогательная история о людях в пути, раскрывающая темы человеческой теплоты, доброты и взаимовыручки.

Показы привлекли внимание многочисленных любителей азиатского кинематографа и жителей столицы.

Напомним, 12 августа в кинотеатре "Ала-Тоо" открылись Дни китайского кино в рамках международного проекта "Свет и тень Шелкового пути". Кыргызскому зрителю представили четыре картины разных жанров - от уникального фильма, снятого в космосе в формате 8K, до одного из крупнейших китайских кассовых хитов 2026 года.