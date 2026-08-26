В Панфиловском районе создают единого оператора водоснабжения

В Панфиловском районе Чуйской области состоялось координационное совещание по созданию специализированного районного поставщика услуг (РПУ) питьевого водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР. Создание предприятия станет частью масштабной реформы водного сектора, в ходе которой аналогичные структуры появятся в восьми районах республики.

В обсуждении приняли участие аким Панфиловского района Бекмаат Масаидов, главы айыл окмоту, председатели айылных кенешей, руководители муниципальных предприятий, а также специалисты Группы реализации проектов при Департаменте развития питьевого водоснабжения и водоотведения.

Участникам презентовали модель работы районного поставщика услуг, механизмы финансирования и порядок передачи функций по эксплуатации и техобслуживанию систем водоснабжения. При этом право собственности на инфраструктуру остаётся за органами местного самоуправления. По итогам обсуждения участники поддержали создание РПУ и решили начать подготовку документов, вынести вопрос на сессии айылных кенешей и поэтапно заключить договоры делегирования между айыл окмоту и новым муниципальным предприятием.

Создание РПУ позволит повысить качество, надёжность и устойчивость предоставления услуг питьевого водоснабжения для жителей Панфиловского района.

Параллельно в Кыргызстане стартовала активная реализация программы "Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии (Фаза 1)". Проект направлен на обеспечение 126 сельских населённых пунктов Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей безопасной питьевой водой и современными услугами водоотведения. В результате доступ к чистой воде получат более 450 тысяч жителей.