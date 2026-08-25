"Для АНО "Евразия" большая честь стать официальным партнером VI ВИК"

АНО "Евразия" стала официальным партнером предстоящих VI Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября.

Соглашение о сотрудничестве подписали директор регионального офиса "Евразии" в Кыргызстане Кымбат Урумкулова и руководитель Международного секретариата Всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов.

"Для АНО "Евразия" большая честь стать официальным партнером VI Всемирных игр кочевников. Кыргызстан - родина этого международного проекта, а сами Игры объединяют спорт, культуру и традиции народов разных стран. Для нас это сотрудничество - возможность поддержать одно из крупнейших событий, которое помогает сохранять культурное наследие и знакомить с ним людей по всему миру. Особенно важно, что это партнерство развивается именно в Кыргызстане - стране, где "Евразия" уже реализует ряд образовательных, культурных и социальных инициатив", - отметила Кымбат Урумкулова.

VI Всемирные игры кочевников пройдут в Бишкеке и Иссык-Кульской области. Ранее Кыргызстан проводил Игры в 2014, 2016 и 2018 годах.

АНО "Евразия" реализует программы международного сотрудничества по всему континенту. В Кыргызстане организация открыла Евразийские центры русского языка и культуры в Бишкеке и Нарыне, передала более 100 школьных автобусов для детей в отдаленных районах республики и создала сеть социальных магазинов. В 2025 году к 10-летию ЕАЭС и в знак дружбы между Россией и Кыргызстаном АНО построила под Бишкеком семейный парк аттракционов "Евразия" - один из крупнейших в Центральной Азии.