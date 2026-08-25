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Производство топлива на НПЗ "Джунда" увеличат до стандарта Евро-5

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- Светлана Лаптева
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Глава Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Равшанбек Сабиров подписал Дополнительное соглашение с ОсОО "Среднеазиатская энергетическая компания", сообщает пресс-служба ведомства.

Документ запускает следующий этап проекта, который позволит существенно увеличить объёмы производства нефтепродуктов и повысить их качество. На обновлённом заводе "Джунда" планируется выпуск топлива, соответствующего современным экостандартам, в том числе Евро-5.

Ожидается, что расширение мощностей предприятия укрепит обеспечение внутреннего рынка ГСМ и повысит устойчивость топливного сектора страны. Проект также даст импульс развитию отечественной нефтепереработки, создавая новые рабочие места и дополнительные возможности для экономики.


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URL: https://www.vb.kg/461107
Теги:
ГСМ, Кара-Балта, Кыргызстан
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