Производство топлива на НПЗ "Джунда" увеличат до стандарта Евро-5

Глава Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Равшанбек Сабиров подписал Дополнительное соглашение с ОсОО "Среднеазиатская энергетическая компания", сообщает пресс-служба ведомства.

Документ запускает следующий этап проекта, который позволит существенно увеличить объёмы производства нефтепродуктов и повысить их качество. На обновлённом заводе "Джунда" планируется выпуск топлива, соответствующего современным экостандартам, в том числе Евро-5.

Ожидается, что расширение мощностей предприятия укрепит обеспечение внутреннего рынка ГСМ и повысит устойчивость топливного сектора страны. Проект также даст импульс развитию отечественной нефтепереработки, создавая новые рабочие места и дополнительные возможности для экономики.