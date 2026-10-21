"Манчестер Сити" может вылететь из АПЛ на два сезона

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" рискует покинуть Премьер-лигу из-за возможного масштабного снятия очков в рамках расследования финансовых нарушений.

Как сообщает Daily Star со ссылкой на британские СМИ, клубу грозит серьёзное наказание по делу о более чем 100 предполагаемых нарушениях финансовых правил АПЛ.

По информации источников, одним из наиболее вероятных вариантов санкций называют крупное снятие очков, которое может привести к вылету команды в Чемпионшип. При неблагоприятном развитии событий возвращение "горожан" в элитный дивизион может занять два сезона.

Также сообщается, что руководство Премьер-лиги заинтересовано в скорейшем объявлении решения по делу, несмотря на возможные дальнейшие юридические процедуры.

При этом "Манчестер Сити" продолжает отрицать все обвинения и настаивает на своей невиновности.

Официального решения о наказании клуба пока нет. Информация о возможном вылете и двухлетнем отсутствии в АПЛ остаётся неподтверждённой.