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"Манчестер Сити" может вылететь из АПЛ на два сезона

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- Самуэль Деди Ирие
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Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" рискует покинуть Премьер-лигу из-за возможного масштабного снятия очков в рамках расследования финансовых нарушений.

Как сообщает Daily Star со ссылкой на британские СМИ, клубу грозит серьёзное наказание по делу о более чем 100 предполагаемых нарушениях финансовых правил АПЛ.

По информации источников, одним из наиболее вероятных вариантов санкций называют крупное снятие очков, которое может привести к вылету команды в Чемпионшип. При неблагоприятном развитии событий возвращение "горожан" в элитный дивизион может занять два сезона.

Также сообщается, что руководство Премьер-лиги заинтересовано в скорейшем объявлении решения по делу, несмотря на возможные дальнейшие юридические процедуры.

При этом "Манчестер Сити" продолжает отрицать все обвинения и настаивает на своей невиновности.

Официального решения о наказании клуба пока нет. Информация о возможном вылете и двухлетнем отсутствии в АПЛ остаётся неподтверждённой.


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URL: https://www.vb.kg/462445
Теги:
Великобритания, футбол
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