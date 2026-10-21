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В Кыргызстане изучают корейские методы снижения загрязнения воздуха

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане изучают опыт Республики Корея в области управления качеством воздуха и сокращения вредных выбросов в атмосферу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В рамках проекта "Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике" министерство совместно с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) провело двухдневный учебный семинар для специалистов.

Участники ознакомились с корейской системой управления качеством воздуха, методами расчёта и контроля выбросов загрязняющих веществ, а также моделированием состояния атмосферы.

Особое внимание уделили способам снижения загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами, которые являются одним из факторов ухудшения экологической обстановки.

Кроме того, специалисты обсудили разработку комплексных планов по улучшению качества воздуха, совершенствование экологической политики и возможности адаптации корейского опыта к условиям Кыргызстана.

Обучение направлено на повышение профессионального потенциала специалистов и разработку более эффективных мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха.


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URL: https://www.vb.kg/462474
Теги:
Южная Корея, экология, сотрудничество, Кыргызстан, воздух в Бишкеке
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