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Российский режиссёр поставила спектакль о Манасе в Бишкеке

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Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева откроет 33-й театральный сезон премьерой спектакля "Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй" по мотивам эпоса "Манас". Показы состоятся 30, 31 октября и 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В центре постановки история Манаса, рассказанная его супругой Каныкей сыну. Через её воспоминания зрители узнают о рождении героя, его детстве, первых испытаниях, становлении как воина и предводителя народа.

Авторы спектакля стремятся показать Манаса не только как легендарного богатыря, но и как человека с его чувствами, стремлениями, победами и переживаниями. Особое внимание уделено отношениям героя с близкими, его верным соратникам и противникам.

Постановку осуществила российский режиссёр Татьяна Захарова. Ассистент режиссёра Чагалдак Замирбеков, художник-постановщик и художник по костюмам Зухра Мукамбетова. За хореографию отвечает заслуженный деятель культуры Сергей Стрельцов.

Главные роли исполнят Арген Узаков (Манас) и Нурзат Саламатова (Каныкей).

Спектакль посвящён памяти, любви, долгу и сохранению наследия, которое передаётся из поколения в поколение.


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URL: https://www.vb.kg/462475
Теги:
Манас, Россия, театр, Бишкек, спектакль, режиссер
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