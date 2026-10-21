В восьми школах Бишкека прошли занятия по медиаграмотности

В Бишкеке завершилась образовательная программа по медиаграмотности, в которой приняли участие 600 учащихся из восьми школ столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Школьников обучали проверке информации, распознаванию фейков, критическому мышлению и ответственному использованию искусственного интеллекта. Участники получили теоретические знания и практические навыки безопасной работы с информацией в цифровой среде.

По итогам программы состоялось заключительное мероприятие, на котором подвели результаты обучения и наградили наиболее активных участников, показавших лучшие результаты.

В мероприятии приняли участие депутат Жогорку Кенеша Токтобубу Ашимбаева, директор Департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодёжью мэрии Бишкека Канатбек Маматов, начальник управления образования Свердловского района Жыргал Абдыжапарова, а также спикеры проекта.

Участники встречи отметили важность развития медиаграмотности и критического мышления среди молодёжи.

Инициатором и организатором проекта выступил Консультативный совет по делам молодёжи при Департаменте физической культуры и спорта, туризма и работы с молодёжью мэрии Бишкека.