"ЭКСПО-ДЕМИЛГЕ": Экспертная комиссия начала отбор лучших инициатив

Национальный институт стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики (НИСИ КР) объявил о начале этапа экспертной оценки в рамках республиканского смотра-конкурса "ЭКСПО-ДЕМИЛГЕ". Состоялось первое заседание экспертной комиссии, которой предстоит выявить наиболее перспективные и социально значимые проекты.

Состав комиссии был официально утверждён приказом НИСИ КР от 26 октября 2026 года № 80. Экспертной группе предстоит детально изучить поступающие инициативы по трем ключевым направлениям:

Развитие государственного управления и человеческого капитала; Экономика, технологии и инновации; Национальная идентичность и социокультурные ценности.

В процессе отбора эксперты будут оценивать проекты по ряду строгих критериев: обоснованность предлагаемых решений, ожидаемый социально-экономический эффект, практическая применимость и финансово-экономические параметры.

Авторы лучших инициатив, прошедших отбор, получат возможность презентовать свои разработки представителям государственных органов, инвесторам и потенциальным партнерам.

Особенностью "ЭКСПО-ДЕМИЛГЕ" является комплексный подход к поддержке участников: конкурс ориентирован не только на поиск идей, но и на их последующую практическую реализацию. Отобранные проекты получат сопровождение в формате post-EXPO, включающее содействие в поиске партнеров, продвижении и привлечении финансирования.

Как отмечают в НИСИ КР, "ЭКСПО-ДЕМИЛГЕ" призван стать эффективной площадкой для объединения потенциала граждан, бизнеса, экспертов и институтов гражданского общества в целях разработки практических решений для устойчивого развития Кыргызской Республики.