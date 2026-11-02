Контроль свинца в красках: Кыргызстан изучает международный опыт

Как выявлять свинец в лакокрасочных материалах, какие стандарты применять и как контролировать безопасность продукции, поступающей из других стран? Эти вопросы обсудили участники вебинара "Повышение потенциала в снижении риска воздействия свинца", организованного общественным объединением "Экоис-Бишкек" в рамках Международной недели по предотвращению отравления свинцом.

Спикером выступила Ольга Сперанская - российский эколог, кандидат наук в области экологической физики, лауреат Голдмановской экологической премии и эксперт по химической безопасности. Она рассказала о рисках, связанных со свинцом в лакокрасочных материалах, международных подходах к регулированию и практических мерах по снижению воздействия токсичного металла.

В вебинаре приняли участие специалисты Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора КР, кабинетов укрепления здоровья и Национального института общественного здоровья при Министерстве здравоохранения КР, в том числе представители районного и областного уровней.

Почему важна правильная методика анализа

Одной из тем обсуждения стала организация лабораторных исследований. Как пояснила Ольга Сперанская, методика отбора образцов зависит от того, исследуется ли краска непосредственно из упаковки или уже нанесённое покрытие.

"Если необходимо определить содержание свинца в новой краске, недостаточно взять материал непосредственно из банки и отправить его на анализ. Образец нужно нанести на подходящую поверхность, высушить, а затем отобрать высохшую краску. Это позволяет определить содержание свинца в пересчёте на сухой остаток", - отметила эксперт.

При исследовании окрашенных поверхностей необходимо отбирать образцы, включающие все слои покрытия: свинец может присутствовать и в более старых, нижних слоях. При этом важно минимизировать попадание в пробу материала самой поверхности, на которую нанесена краска, и отбирать репрезентативные образцы с нескольких участков.

По словам эксперта, значение имеют не только правила отбора и подготовки проб, но и возможности лабораторий. Не каждая из них располагает необходимыми методиками и оборудованием для определения общего содержания свинца в краске. Поэтому развитие системы контроля требует стандартизации методов, а также определения и аккредитации лабораторий, которые смогут проводить такие исследования.

Какие требования действуют в Кыргызстане

Отдельно участники рассмотрели регулирование содержания свинца в лакокрасочных материалах в рамках Евразийского экономического союза. Технический регламент ЕАЭС 053/2026 "О безопасности лакокрасочных материалов" предусматривает новые требования. Для Кыргызстана установлена более поздняя дата вступления документа в силу - 1 января 2032 года.

До этого времени контроль осуществляется в рамках действующих требований, включая положения раздела 5 Единых санитарных требований. Как пояснила Ольга Сперанская, в переходный период важно использовать доступные и признанные методики лабораторных исследований.

"Пока не утверждены межгосударственные стандарты, могут применяться национальные стандарты и аттестованные методики. В частности, российская методика МУК 4.1.3799-22 может использоваться для определения содержания свинца в рамках действующих переходных требований. Но для применения наиболее строгого предельного значения необходимо разработать и утвердить межгосударственные стандарты, которые будут устанавливать методы исследования и правила отбора образцов", - пояснила эксперт.

В новом регулировании особое значение имеет предельное содержание свинца - 90 мг/кг, или 90 ppm, в высохшей краске для отдельных категорий продукции, включая материалы для жилых и общественных помещений. Это нормативное ограничение содержания свинца в продукции, а не порог безопасного воздействия на здоровье.

От международного опыта - к практическим решениям

Участники также обсудили мониторинг лакокрасочных материалов, оценку соответствия продукции и контроль на границе ЕАЭС. Среди важных элементов профилактики - лабораторные испытания, проверка документации производителей и надзор за продукцией, поступающей на рынок.

Отдельное внимание уделили рискам, связанным со старыми покрытиями. Свинец может попадать в организм с пылью, образующейся при разрушении окрашенных поверхностей, ремонте и демонтаже зданий. Особенно уязвимы дети: воздействие свинца может нарушать развитие мозга, снижать способность к обучению и влиять на поведение.

Вебинар позволил специалистам углубить знания о рисках воздействия свинца и обсудить вопросы, имеющие практическое значение для контроля безопасности лакокрасочных материалов в Кыргызстане. Обмен экспертным опытом может способствовать развитию национальных подходов к профилактике загрязнения и защите здоровья населения.