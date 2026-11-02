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В Бишкеке обсудили пожарную безопасность на строительных объектах

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялось совещание по вопросам обеспечения пожарной безопасности на объектах капитального строительства, в том числе в строящихся многоэтажных жилых домах и введенных в эксплуатацию зданиях.

В совещании приняли участие представители Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре, Департамента государственного архитектурно-строительного контроля, мэрии города Бишкек, а также строительных компаний.

В ходе встречи рассмотрены вопросы соблюдения требований пожарной безопасности на строительных объектах, предупреждения возгораний, готовности средств пожаротушения, исправности систем противопожарной защиты и соответствия эвакуационных путей установленным требованиям.

Особое внимание уделено своевременному устранению выявленных нарушений, усилению профилактической работы и принятию конкретных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Основная цель совещания – повышение уровня пожарной безопасности на строительных объектах, укрепление взаимодействия государственных органов и строительных организаций, а также обеспечение безопасности граждан и защиты их жизни.


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URL: https://www.vb.kg/462747
Теги:
МЧС, Бишкек, Кыргызстан
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