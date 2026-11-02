В Бишкеке обсудили пожарную безопасность на строительных объектах

В Бишкеке состоялось совещание по вопросам обеспечения пожарной безопасности на объектах капитального строительства, в том числе в строящихся многоэтажных жилых домах и введенных в эксплуатацию зданиях.

В совещании приняли участие представители Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре, Департамента государственного архитектурно-строительного контроля, мэрии города Бишкек, а также строительных компаний.

В ходе встречи рассмотрены вопросы соблюдения требований пожарной безопасности на строительных объектах, предупреждения возгораний, готовности средств пожаротушения, исправности систем противопожарной защиты и соответствия эвакуационных путей установленным требованиям.

Особое внимание уделено своевременному устранению выявленных нарушений, усилению профилактической работы и принятию конкретных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Основная цель совещания – повышение уровня пожарной безопасности на строительных объектах, укрепление взаимодействия государственных органов и строительных организаций, а также обеспечение безопасности граждан и защиты их жизни.