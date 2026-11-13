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В Араванском районе организовали прямую продажу фермерской продукции

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В Араванском районе Ошской области 12 ноября состоялась продовольственная ярмарка, на которой фермеры и сельхозпроизводители могли реализовать свою продукцию напрямую покупателям, без посредников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По ее данным, ярмарку организовало Араванское районное управление аграрного развития.

Основная цель мероприятия заключалась в поддержке местных фермеров, повышении их доходов и обеспечении населения свежими, качественными и доступными продуктами питания.


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URL: https://www.vb.kg/463068
Теги:
Араванский район, ярмарка, продукты, Минсельхоз
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