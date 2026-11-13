В Араванском районе организовали прямую продажу фермерской продукции

В Араванском районе Ошской области 12 ноября состоялась продовольственная ярмарка, на которой фермеры и сельхозпроизводители могли реализовать свою продукцию напрямую покупателям, без посредников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По ее данным, ярмарку организовало Араванское районное управление аграрного развития.

Основная цель мероприятия заключалась в поддержке местных фермеров, повышении их доходов и обеспечении населения свежими, качественными и доступными продуктами питания.