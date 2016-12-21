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Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после ЧП на взлетной полосе

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Аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге возобновил работу в штатном режиме после инцидента, во время которого самолет Boeing-767 при взлете совершил экстренное торможение из-за неисправности в двигателе, передает РосБалт.

"Инцидент исчерпан к настоящему времени", - заявил он.

По словам представителя, после того как самолет совершил экстренное торможение, а затем выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, всех пассажиров лайнера высадили в терминал. "Они ждут резервный борт. Самолет отбуксирован на стоянку. Во время буксировки аэропорт не отправлял и не принимал другие рейсы. Сейчас все работает в нормальном режиме", - уточнил он.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. На борту самолета было 335 пассажиров.

Ранее стало известно, что в аэропорту Екатеринбурга пассажирский лайнер Boeing-767 во время взлета совершил экстренное торможение, в результате чего выкатился на несколько метров за пределы взлетной полосы. Из-за случившегося аэропорт "Кольцово" был закрыт.

URL: http://www.vb.kg/352496
Теги:
чрезвычайные ситуации
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