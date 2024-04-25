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Два бренда из Кыргызстана стали дипломантами премии СНГ

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Два бренда из Кыргызстана стали дипломантами премии СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в Москве состоялось 101-е заседание Экономического Совета Содружества Независимых Государств, на котором было принято решение о присуждении званий Лауреатов и Дипломантов конкурса на соискание премии Содружества Независимых Государств 2023 года за достижения в области качества продукции и услуг.

От Кыргызской Республики звание дипломанта получили Закрытое акционерное общество "Сут Булак" и общество с ограниченной ответственностью кондитерский дом "Куликовский".


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URL: https://www.vb.kg/436690
Теги:
премия, СНГ, Кыргызстан
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