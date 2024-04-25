Два бренда из Кыргызстана стали дипломантами премии СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в Москве состоялось 101-е заседание Экономического Совета Содружества Независимых Государств, на котором было принято решение о присуждении званий Лауреатов и Дипломантов конкурса на соискание премии Содружества Независимых Государств 2023 года за достижения в области качества продукции и услуг.

От Кыргызской Республики звание дипломанта получили Закрытое акционерное общество "Сут Булак" и общество с ограниченной ответственностью кондитерский дом "Куликовский".