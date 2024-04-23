В Кыргызстане переименуют ряд населенных пунктов – список

В Кыргызстане планируют переименовать некоторые села. Соответствующий законопроект "О переименовании отдельных айылных аймаков и сел Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей" вынесло на общественное обсуждение Госагентство по делам государственной службы и МСУ.

Инициатива направлена на укрепление национальной идеологии и возвращение айылным аймакам и селам широко известных в прошлом и в настоящем наименований.

Согласно документу, законопроект разработан в целях переименования:

- села Говсувар Ак-Татырского айылного аймака Баткенского района в село Орто-Боз,

- села Чимген в село Чымкен и села Голбо в село Алтын-Бешик города Раззаков,

- села Маданият в село Айбике, села 50 лет Киргизии в село Мин-Жыгач,

- села им. Чапаева в село Арча-Бешик Тогуз-Булакского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области,

- села Дыйкан Кара-Суйского айылного Ат-Башинского района в село Чоко-Бий,

- Джергеталский айылный аймак Нарынского района в айылный аймак Эсеналы Дайракунов Нарынского района Нарынской области,

- Сары-Булакский айылный аймак Кара-Кулджинского района в айылный аймак Рыспай Абдыкадыров,

- села им. Кирова в село Кенжебай Жалпак-Ташского айылного аймака Узгенского района Ошской области,

- села Куру-Маймак Аманбаевского айылного аймака Айтматовского района в село Сатыкей,

- Покровский айылный аймак в айылный аймак Семетей,

- села Покровка Покровского айылного аймака в село Семетей айылного аймака Семетей Манасского района, Таласской области,

- села Новомихайловка Чым-Коргонского айылного аймака Кеминского района в село Бообек,

- Военно-Антоновский айылный аймак в айылный аймак Кожомкул,

- села Военно-Антоновка Военно-Антоновского айылного аймака в село Кожомкул айылного аймака Кожомкул Сокулукского района,

- села Горная Серафимовка в село Кебек-Бий Ысык-Атинского айылного аймака Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики.

Отмечается, что решения о переименовании вышеуказанных айылных аймаков и сел приняты на собраниях жителей айылных аймаков и сел, одобрены решениями соответствующих айылных кенешей, решениями местных государственных администраций и полномочных представителей президента КР в Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей.

Источник: Кабар