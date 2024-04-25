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Азиатское турне Дэвида Кэмерона: "англичанка" снова гадит

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- Анвар Ажиев
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в эти дни проводит затяжные "гастроли" по постсоветским странам Центральной Азии. В рамках политического турне, получившего название "С5+1", главный дипломат Соединённого Королевства встречается с руководителями Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Цель поездки очевидна – стремление коллективного Запада вбить клин в отношения Москвы с бывшими республиками СССР, а заодно поставить подножку Пекину.

Обращает на себя внимание то, что самолёт Кэмерона первым делом приземлился в Душанбе. Это произошло всего через месяц после кровавого теракта в "Крокус Сити Холле". Мало того, что Лондон не выразил сочувствия семьям жертв побоища 22 марта, так он ещё через визит своего высокопоставленного деятеля косвенно поддержал киллеров и их вдохновителей. Такой вывод вытекает из позиции таджикских властей, которые сразу после теракта обрушили на Москву град упрёков в том, что российские силовики якобы "плохо обращаются" с подозреваемыми. А ведь до этого (в октябре 2022 года) был ещё и расстрел двумя уроженцами РТ группы российских мобилизованных на полигоне в Белгородской области. Тогда погибли полтора десятка солдат ВС РФ. Неужели обо всём этом не помнил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, тепло обнимавшийся с Дэвидом Кэмероном, пишет издание Asia-today.news.

Впрочем, поддержка любых террористов со стороны англичан уже стала притчей во языцех. Именно Лондон сейчас вооружает ВСУ беспилотными катерами и дальнобойными ракетами, которые направляются на российские объекты гражданской инфраструктуры. Например, на Крымский мост.

"Но об этом, конечно, высокому гостю в Душанбе не напоминали, как не напоминали и в Бишкеке, куда Кэмерон направился потом. В Кыргызстане главу британского МИДа тоже принимали по высшему разряду. Как и в случае с Таджикистаном, темами переговоров стали "политическое, торгово-экономическое, инвестиционное, энергетическое и транспортное сотрудничество". Но это по официальной версии. Однако в прессу просочились сведения, что посланник туманного Альбиона в ходе переговоров жёстко выкручивал руки собеседникам, требуя от них свернуть долгосрочные проекты с Россией и допустить на свою территорию сотрудников МИ-6", - отмечают авторы статьи.

Затем Дэвид Кэмерон перелетел в Астану. Здесь уже шла речь не только о снижении влияния России, но и о "чрезмерной" (как считают в Лондоне) роли Китая в экономике Казахстана. Запад, в частности, не устраивает тот факт, что торговля КНР и Казахстана за последний год выросла на 30 процентов, а товарооборот достиг рекордных 31 миллиарда долларов. Сегодня Пекин реализует в Казахстане проекты суммарной стоимостью в 14 миллиардов долларов. Кстати, схожую тенденцию демонстрируют и росийско-казахстанские межгосударственные связи. Поэтому мистер Кэмерон прибыл с заданием от Вашингтона убить эту взаимовыгодную торговлю.

Следует сказать, что кое-каких успехов он добился. Встретившись в Астане с президентом Касым-Жомартом Токаевым, с вице-премьером, главой МИДа Муратом Нуртлеу и министром науки и высшего образования Саясатом Нурбеком, английский политический коммивояжёр увёз с собой важный документ – "Соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией", в котором имеется закрытый для широкой огласки пункт – взаимодействие в военной области. Согласно его положениям, Лондон и Астана теперь будут на регулярной основе обмениваться разведывательной информацией. Помимо этого, Казахстан получил право закупать высокотехнологичное английское оружие, а Британия – обучать казахских офицеров и генералов.

А ведь совсем недавно официальная Астана считала своими стратегическими партнёрами совсем другие страны.

"Россия является стратегическим партнёром Казахстана. У нас с Россией самая протяжённая сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить", – эти слова были произнесены господином Токаевым в декабре прошлого года.

А вот что он говорил тремя месяцами ранее:

"Казахстан традиционно придаёт исключительное значение укреплению уз дружбы, добрососедства и всестороннего стратегического сотрудничества с Китаем. Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром и добрым соседом КНР".

Нет сомнений, что нечто похожее президент РК озвучивал и на встрече с Кэмероном. Если так, то такому отменному кульбиту позавидуют артисты лучших цирков!

Далее в программе у главы Форин-офиса значатся посещения Узбекистана и Туркменистана. Наверняка и там, и там господин Кэмерон будет много распинаться об инвестициях, обещать щедрые западные вложения в горнодобывающую отрасль и энергетику. А ещё – угрожать карами за сотрудничество с "агрессивной Россией" и "амбициозным Китаем".

Впрочем, ничего нового в таком подходе нет – подобным деструктивом Британия занималась в Средней Азии и сто, и двести лет назад. У "англичанки" как выясняется, стойкая диарея – как гадила раньше, так и не может остановиться, заключили авторы статьи.


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URL: https://www.vb.kg/436714
Теги:
Великобритания, визит, Казахстан, Россия, Таджикистан, Центральная Азия, Кыргызстан
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