"Турецкие системы ПВО - надежная защита неба Кыргызстана"

Несмотря на развитие дронов, ракет малого, среднего и дальнего действия, боевая авиация по сей день считаются серьезной угрозой для безопасности любого государства. Противовоздушная и противоракетная оборона имеет стратегическое значение в вопросах обеспечения защиты городов, населенных пунктов и военных и промышленных объектов. Урон, причиняемый ударами ракет и боевых самолетов, может привести к деморализации, создать панику среди населения и ослабить оборонный потенциал.

В связи с чем, Кыргызстану в сложившейся геополитической обстановке очень важно совершенствовать свои средства ПВО. Не секрет, что вооруженные силы нашей страны нуждаются в современных системах противовоздушной обороны. В целях решения подобного вопроса официальный Бишкек вынужден искать новейшие образцы ПВО и соответственно новых поставщиков, так как Россия из-за войны в Украине не в состоянии удовлетворить потребности оборонного ведомства Кыргызстана. Новым партнером в плане поставок систем ПВО может выступить Турция.

Турецким производителям оружия есть что предложить Кыргызстану. Ракетное вооружение турецких военно-промышленных компаний развивается с каждым годом. Кыргызстан поэтапно, шаг за шагом, принимает на боевое дежурство новейшие турецкие беспилотники и другие виды оружия турецкого производства. Можно прогнозировать, что в течение следующих 5-10 лет Кыргызстан превратится в одного из основных покупателей турецких военных технологий и средств - в частности БПЛА и высокоточных ракет.

В настоящее время официальный Бишкек нацелен на укрепление обороноспособности своих южных регионов. Из-за возрастающей угрозы вероятных и реальных конфликтов из-за приграничных споров, нехватки водных и земельных ресурсов юг Кыргызстана считается уязвимым с точки зрения обеспечения военной безопасности. На мой взгляд, в первую очередь, необходимо создать надежный щит воздушного пространства Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской области, а также города Бишкек. Без надежной поддержки ПВО кыргызской пограничной службе и армии будет сложно выполнять задачи по обороне южных областей и столицы. Наиболее перспективными средствами ПВО в Турции является HİSAR ("Крепость").

Это турецкие зенитно-ракетные комплексы малой, средней и большой дальности, разрабатываемых турецкими оборонными корпорациями Aselsan и Roketsan с 2007 года. Комплексы HISAR в состоянии поражать все виды современных воздушных целей от вертолетов и самолетов, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты противника. Поражение воздушных целей обеспечивается в круглосуточном режиме при любых погодных условиях. Комплексы в состоянии поражать цели на малых и средних высотах и дальности, обеспечивая зональную или точечную оборону. Зенитно-ракетные комплексы HISAR-A и HISAR-B могут использоваться для прикрытия мест сосредоточения и развертывания войск, защиты воинских частей, а также стратегических объектов промышленности и инфраструктуры.

Комплексы HISAR могут использовать колесные и гусеничные шасси. В состав комплексов ПВО HISAR помимо непосредственно пусковых установок и ракет входят пункты управления и передвижные радиолокационные станции.

Более того, Кыргызстан и Турция могут создать на территории нашей страны совместный учебный центр ПВО для обучения управлению турецкими зенитно-ракетными комплексами и их обслуживанию.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт