Жапаров об Аблязове: "Если он такое говорит, значит, настоящий аферист"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью изданию SUPER.KG рассказал о телефонном разговоре с Мухтаром Аблязовым в 2020 году и ответил на его обвинения.

– Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! Не могли бы Вы ответить на несколько наших вопросов? Трое-четверо наших соотечественников, находящихся за рубежом, называют себя группой "Шумкар" и уже продолжительное время резко критикуют Вас. Теперь к ним, как выяснилось, присоединился казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов. Наш вопрос касается именно его заявлений. Он утверждает, что давно Вас знает, что в 2020 году вы разговаривали по телефону около 40 минут и что Вы просили у него деньги. Действительно ли Вы знакомы? Если разговор состоялся, о чём вы говорили?

– Как говорил юморист Борончу Кудайбергенов, я не смотрю обращения и заявления этой "группы куриц". В самом начале, скажу честно, посмотрел одно-два их видео. Но оказалось, что всё это выдуманная ложь, клевета и беспочвенные обвинения. Как говорят русские, они опустились "ниже плинтуса".

После этого я перестал их смотреть. Да и времени у меня на это нет. Если, как Вы говорите, к ним присоединился Аблязов и заявляет, будто давно меня знает и что я просил у него деньги, значит, он настоящий аферист.

Я не то что не был знаком с Аблязовым, я даже понятия не имел, кто он такой.

Во время октябрьских событий 2020 года рядом со мной оказался Мелис Аспеков, который сейчас находится в тюрьме. Однажды он подошёл ко мне, протянул телефон и сказал: "Мухтар Аблязов просит соединить его с Вами. Поговорите, пожалуйста".

Я, ничего не подозревая, взял телефон и поговорил с ним. Сначала он минуту-другую меня хвалил.

"Вот вы, кыргызы, молодцы! Вы совершили третью революцию, а мы, казахи, ничего не можем сделать. Поэтому я очень прошу вас помочь нам. Если вы дадите добро, я прилечу в Бишкек, буду находиться там и организовывать революцию в Казахстане", – сказал он.

Он говорил и о многом другом, но сейчас уже не всё помню. Упомянул также, что у него есть кыргызский паспорт, который он получил во времена Атамбаева.

В общем, выслушав его, я коротко и категорично ответил:

"Во-первых, я не вмешиваюсь в политику соседних стран. Во-вторых, из-за вас я не собираюсь портить отношения с Казахстаном. Лучше не приезжайте, занимайтесь своими делами".

На этом всё закончилось. Мы разговаривали всего две минуты, а не 40, как Вы говорите.

– Но сам Аблязов утверждает, что вы разговаривали 40 минут. Кроме того, он заявил, что Вы просили у него деньги.

– Аферист может говорить что угодно. В то время у меня не было времени разговаривать не то что 40 минут, даже четыре минуты.

Утверждение о том, что я просил деньги, – откровенная ложь.

Кто поверит, что я просил деньги у попрошайки, который сам выпрашивает у казахстанского народа тенге на свою личную жизнь во Франции? Это даже с точки зрения логики не имеет смысла.

К тому времени революция уже произошла, я уже пришёл к власти. В те дни мне и деньги-то были не нужны.

Было очевидно, что народ, который освободил меня из тюрьмы и привёл к президентской власти, изберёт меня и без денег.

Поэтому не стоит верить каждому слову лжецов и аферистов. Они придумывают всевозможные небылицы, руководствуясь принципом: "Тому, кто уже опозорился, терять нечего".

У меня нет времени забивать себе голову Аблязовым или кем-либо ещё из этой компании и уделять им внимание.

Я решил рассказать всё как было только потому, что Вы воспринимаете их заявления всерьёз и задаёте мне такие вопросы. Не хочу, чтобы некоторые наши граждане поверили их словам.

Завтра они придумают очередную ложь. Отвечать на каждое их заявление нет необходимости. Народ сам во всём разберётся.

Сегодня люди уже другие. Они прекрасно разбираются в политике. Это не тот народ, который был 30 лет назад.