Концерт Шакиры уже завтра: где выгоднее приобрести билеты?

За день до концерта Шакиры в Бишкеке ряд билетных операторов предлагает скидки до 30% и возможность покупки билетов в беспроцентную рассрочку. Однако специальные предложения действуют не на все категории билетов, а количество мест, доступных по сниженным ценам, существенно ограничено. Размер скидок и условия их предоставления зависят от конкретного партнёра.

При этом официальный оператор GovTicket и партнёрская платформа Kassir.kg сохраняют первоначальные цены на билеты без скидок.

Как ранее сообщали СМИ, официальный билетный оператор GovTicket заявил, что стоимость билетов на его платформе остаётся неизменной с начала продаж.

При этом GovTicket не вмешивается в ценовую политику партнёров. Другие билетные операторы самостоятельно определяют условия акций, размеры скидок и категории билетов, на которые распространяются специальные предложения.

Отмечается, что значительная часть билетов на концерт уже реализована. Многие блоки трибун распроданы или закрыты для продажи. При этом у партнёрских операторов осталось ограниченное количество билетов, поэтому отдельные предложения могут стать недоступными по мере их реализации.

Самые большие скидки - на танцпол

Наиболее выгодные предложения предусмотрены на категорию Ground Admission, где скидки достигают 30%.

Такие предложения можно найти у партнёров, реализующих стандартные билеты, включая MBANK / MTicket, Ticket.kg, O!Bank / O!Market и Freedom Ticketon.

При этом GovTicket и Kassir.kg сохраняют первоначальные цены на билеты без скидок.

Отдельно стоит отметить Tiki-Tiki, который специализируется исключительно на продаже VIP-билетов.

При этом скидки до 30% не означают, что одинаковые условия действуют у всех операторов. Размер скидки, количество доступных мест и сроки акции зависят от конкретной площадки.

На какие сидячие места действуют скидки?

Специальные предложения распространяются и на отдельные категории трибун.

На билеты первой категории предусмотрена скидка 10%, а на вторую категорию - до 20% в зависимости от условий партнёра.

Приобрести сидячие места со скидками можно через Ticket.kg / MTicket.

При этом Kassir.kg продолжает реализацию билетов по первоначальным ценам без скидок.

На третью и четвёртую категории скидки не предусмотрены.

Билеты пятой категории, а также места с ограниченным обзором были полностью распроданы ранее.

Таким образом, скидки не распространяются на все категории билетов, а количество доступных предложений ограничено.

Где можно приобрести билеты?

Помимо официальной платформы GovTicket, билеты реализуются через несколько партнёрских каналов.

MBANK / MTicket / Ticket.kg - продажа сидячих и стоячих мест, специальные предложения и возможность покупки в рассрочку.

O!Bank / O!Market - продажа стоячих мест категорий FANZONE 1, FANZONE 2 и Ground Admission.

Kassir.kg - продажа билетов по первоначальным ценам, без скидок и специальных акционных предложений.

Freedom Ticketon - продажа билетов в FANZONE 1, FANZONE 2 и Ground Admission.

Tiki-Tiki - продажа исключительно VIP-билетов.

Кроме того, покупатели могут приобрести билеты офлайн непосредственно в кассах Bishkek Arena, включая доступные премиальные категории VIP и VVIP.

Билеты доступны в рассрочку без переплат и первоначального взноса

Покупателям также предлагается возможность приобретения билетов с оплатой частями.

Через MBANK M+ предусмотрена рассрочка на три месяца под 0%, без переплат и первоначального взноса.

Через O!Bank / O!Market - рассрочка на шесть месяцев под 0%, также без переплат и первоначального взноса.

Оформить покупку можно непосредственно через мобильные приложения банков в соответствии с условиями действующих программ.

Какие условия предусмотрены для VIP и VVIP?

Для зрителей, предпочитающих премиальный формат посещения концерта, предусмотрены отдельные категории билетов VIP и VVIP.

Приобрести VIP-билеты можно через партнёра Tiki-Tiki, а билеты VIP и VVIP - непосредственно в офлайн-кассах Bishkek Arena.

Для VIP-гостей предусмотрены специальные зоны, а также возможность прибытия на личном автомобиле и использования выделенной парковки при наличии соответствующего пропуска.

Скидки на билеты VIP и VVIP не предусмотрены.

Количество доступных премиальных мест ограничено.

Важно: официальные цены на GovTicket и Kassir.kg остаются неизменными. На этих платформах билеты реализуются по первоначальной стоимости без скидок. Специальные предложения, акции и рассрочка доступны у отдельных партнёров на установленных ими условиях и распространяются только на определённые категории билетов в пределах доступного количества.