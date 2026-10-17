В Бишкеке перекроют ряд улиц из-за "АгроТехЭкспо – 2026" и "Алтын күз"

В столице с 21 по 25 октября 2026 года в районе площади имени Т. Усубалиева будет временно ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

Временные ограничения вводятся в связи с проведением республиканской выставки "АгроТехЭкспо – 2026" и традиционной выставки-ярмарки "Алтын күз", которые пройдут с 23 по 25 октября. В рамках этих мероприятий горожанам и гостям столицы представят ярмарку продукции отечественных фермеров, достижения аграрного сектора, современные технологии и передовую сельхозтехнику.

Для подготовки и проведения выставок движение транспорта перекроют на следующих участках:

Улица Раззакова - от проспекта Чуй до улицы Фрунзе;

Улица Орозбекова - от проспекта Чуй до улицы Фрунзе;

Старая площадь - на отрезке от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова;

Территория в районе Кыргызского национального академического драматического театра.

Для гостей и посетителей ярмарки будет организована специальная парковка в районе Бишкекского филиала Госагентства по земельным ресурсам (здание бывшего МИД).