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Где в Бишкеке 22 октября не будет питьевой воды

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22 октября в некоторых районах Бишкека с 09:00 до 00:00 будет временно прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Отключение затронет жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, промышленные предприятия и другие объекты.

В зону отключения войдет территория, ограниченная следующими улицами и ориентирами: Шабдан Баатыра, Субан Ата, Анкара, Восточный БЧК, Молдокулова, Ахунбаева, Куйручук, Восточный БЧК, Курманжан Датка, Анкара, река Аламедин и Шабдан Баатыра.

Причиной временного прекращения водоснабжения станут ремонтно-профилактические работы на водозаборе "ХБО" и городских водопроводных сетях.

"Бишкекводоканал" просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой и приносит извинения за доставленные неудобства.

Информацию о плановых и аварийных отключениях горожане могут получать через мобильное приложение "Мой город".


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URL: https://www.vb.kg/462353
Теги:
отключение воды, Бишкек
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