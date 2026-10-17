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Адахану Мадумарову вернули изъятые при обыске 150 тысяч долларов

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- Алина Мамаева
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Лидеру партии "Бүтүн Кыргызстан", экс-депутату Жогорку Кенеша Адахану Мадумарову вернули 150 тысяч долларов, изъятые во время обыска в его доме в ноябре 2025 года. Об этом в интервью "Азаттыку" сообщил бывший депутат парламента Исхак Масалиев.

"Сотрудники милиции вызвали и полностью вернули деньги, сказав: "Мы допустили ошибку". Он не имеет к этому делу никакого отношения", - заявил Масалиев.

Напомним, в ноябре 2025 года во время обыска в доме Мадумарова милиция изъяла $150 тысяч в качестве вещественных доказательств. Позже в соцсетях распространилось видео, где утверждалось, что политик якобы не смог подтвердить их происхождение. Сам лидер "Бүтүн Кыргызстан" пояснял, что собирал эти средства на свадьбу сына и покупку жилья, подчеркивая, что допрашивался лишь в качестве свидетеля и к массовым беспорядкам непричастен.

На текущий момент МВД пока не дало официальных комментариев по поводу возврата денег Мадумарову.

Обыски у политика проходили в рамках масштабного дела о призывах к массовым беспорядкам. В октябре Первомайский районный суд Бишкека вынес решения в отношении остальных фигурантов этого расследования: Темирлан Султанбеков получил 7 лет лишения свободы, Кадырбек Атамбаев - 4 года, а экс-депутат Кубанычбек Кадыров был полностью оправдан.


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URL: https://www.vb.kg/462372
Теги:
Адахан Мадумаров, МВД, обыск, Кыргызстан
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