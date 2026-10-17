В Чуйской области открыли завод по переработке рыбы

В Аламудунском районе Чуйской области 15 октября состоялось открытие современного завода по переработке рыбы, вошедшего в состав рыбоводческого кластера "Салих Аква". Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР. В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя Кабинета министров - министр сельхоза Эрлист Акунбеков.

Новое предприятие рассчитано на выпуск до 3 тысяч тонн готовой рыбной продукции в год. Завод специализируется на глубокой переработке форели, осетровых и других видов рыбы. При этом сырье будет поступать как с собственных хозяйств кластера, так и от сторонних отечественных рыбоводов.

Рыбоводческий кластер "Салих Аква" обеспечивает полный цикл производства: от инкубации икры, выращивания мальков и выпуска до 5 тысяч тонн рыбных кормов в год до производства черной икры и глубокой переработки. Начиная с 2022 года в развитие кластера инвестировано порядка 10 млн долларов США, из которых 6,355 млн долларов профинансировал Российско-Кыргызский фонд развития.

Запуск завода позволит увеличить объемы переработки отечественного сырья, наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, расширить экспортный потенциал страны, снизить импортозависимость и создать новые рабочие места в регионе.