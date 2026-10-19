Неделя принесет два важных события. Гороскоп с 19 по 25 октября

На предстоящей неделе нас ожидает два значимых события. Солнце, 23 октября переходит в зодиакальное созвездие Скорпион. На следующий день, 24 октября Меркурий начинает ретроградное движение. Для этой недели характерные резкие эмоциональные перепады. Чрезмерная прямолинейность и жёсткость в общении, и особенно личном, могут возрождать угасшие в недавнем прошлом конфликты. Порой неоправданная ревность способна разрушить даже крепкие отношения. Постарайтесь сохранить эмоциональное равновесие, мудро реагируя на эмоциональные выпады и в вашу сторону. Продолжая заниматься намеченными делами, удастся справиться с гневом и направить энергию на созидание. Поторопитесь с запуском новых проектов, работой с документами до субботы. Затем, при ретроградном Меркурии, и продолжающимся ретроградном движении Венеры в делах возможны пробуксовки, переносы встреч. Время переосмысления поделанного, исправления ошибок. В понедельник, вторник и среду Легкомысленное отношение к словам может сыграть злую шутку. Не придавая значение словам, можно проучить неожиданно резкую реакцию собеседника. Дни благоприятны для проведения мероприятий в онлайн формате. Удачны непродолдитеььные поездки, можно заниматься поставкой товара. Выгодны покупки и продуманные, краткосрочные инвестиции. Стричь волосы и ногти не желательно. Четверг, пятница располагают к творчеству. Можно заниматься разработкой интерьера и прочими дизайнерскими работами. Можно заниматься переездом, перестановками в доме. Для этих дней характерны повышенная ранимость и тревожность, воздержитесь от выяснения отношений. В субботу и воскресенье полезно работать с умением справляться с гневом и эмоциональной агрессией. Меркурий уже начнёт двигаться ретроградно, а потому возможны встречи с давними знакомыми, могут состояться отложенные поездки.

Овен - поддержка руководства и влиятельных людей ускорит получение документов, решение финансовых вопросов. Кстати, решение срочных вопросов на откладывайте на субботу и далее. Меркурий начнёт в субботу ретроградное движение и многие дела застопорятся. Общение с давними знакомыми вдохновит на реализацию смелых идей. В любовных похождениях будьте осторожнее, особенно это касается служебных романов. Возникшая ревность может существенно усложнить жизнь. От оформления кредитов, одалживание денег, а также от трат на развлечения лучше воздержаться.

Телец - соперничество на работе, непринятие мнения руководства и влиятельных людей могут вылиться в напряжённое противостояние, конфликты и, даже тяжбы. Проявите мудрость и выдержку. Сумев направить свою энергию в творческое русло, обмен мнениями с людьми, готовыми слышать и воспринимать идеи, вы сможете претворить в жизнь много задумок, при этом успевая отдохнуть и восполнить силы. Неделя располагает для начала или возобновления цикла профилактических процедур.

Близнецы - с реализацией новых идей могу возникать накладки. Задуманные встречи могу не состояться, ввиду необязательности новых знакомых, а возможно непредвиденных обстоятельств. Пока новые идеи постиг крах, никогда не поздно вернуться к давним задумкам и за советом к проверенным временем людьми, он не подведут и помогут справиться с эмоциональным стрессом. Возможны знаковые встречи с руководством и влиятельными людьми. По итогам встречи возможно получение выгодных предложений, решение вопросов с документами. Можно рассчитывать и на дополнительные доходы.

Рак - осторожного подхода требуют финансовые вопросы. Эмоции могут создавать ажиотаж приводящий к поспешной и чрезмерной трате денег. Свою лепту в растраты могут внести близкие люди, подталкивая к непродуманным покупкам и затратным развлечениям. Сумев сказать нет соблазнам, вы сохраните деньги для более удачных покупок. Возможность заработать деньги сохраняется. Продуктивный разговор с руководством и влиятельными людьми положительно отразится на уровне доходов. До субботы ещё можно заниматься оформлением документов.

Лев - несмотря на мощь вашего характера, достучаться до домочадцев окажется задачей непростой. Они не только не примут ваших доводов, но и примутся спорить, защищая свои позиции, что способно привести к резким конфликтам. Направьте свои силы в учёбу, профессиональное развитие, расширение круга делового сотрудничества. Поездки, особенно дальние пойдут на пользу и деловому сотрудничеству, и личным отношениям. До субботы можно заниматься отправкой товара, посылок.

Дева - благополучно могут решаться финансовые вопросы при содействии как влиятельных людей, так и благодаря подсказкам интуиции. Инвестиции и крупные покупки оправдают себя. В отношениях как деловых, так и личных возможно недопонимание, возникшее как благодаря стараниям интриганов, так и неверном восприятии информации. Будьте осторожнее в комментариях и высказываниях, не разбрасывайтесь словами, перепроверяйте полученную информацию. Во время поездок не теряйте бдительности, дабы предотвратить происшествия.

Весы - проверенные временем знакомые и коллеги могут сделать хорошее предложение по сотрудничеству, поделиться советами, предупредить о возможных проблемах из-за опрометчивых решений. Финансы могут стать головной болью. Поддавшись на уговоры друзей, либо поддавшись на ажиотаж, толкающий к инвестициям и покупкам, вы можете оказаться в глубоком финансовом минусе. Внезапно возникший роман также станет причиной потерь, поскольку в порыве страсти вам сложно будет уследить за кошельком.

Скорпион - многое что может вас возмущать, но придержите своё мнение при себе, поскольку ни домочадцы, ни руководство не готовы к такой порции высказываний, которую вы готовы им преподнести. Воздержитесь от споров. Они могут зайти слишком далеко. Погрузитесь с головой в работу. Занимаясь делами у вас не останется времени на словесные поединки, что сохранит и отношения, и эмоциональное здоровье. Кроме того, работа позволит поправить финансовое положение.

Стрелец - вокруг вас складывается нездоровая атмосфера зависти, интриг, сплетен. Придержите язык за зубами, поскольку не известно как информация может быть использована. Повышен риск взлома аккаунтов, будьте осторожнее в социальных сетях. Во время поездок возможны досадные накладки, а потому выезжайте заранее и соблюдайте меры безопасности. Примите во внимание советы давних знакомых. Они остудят пыл, помогут привести эмоции в равновесие. Есть шанс возобновить деловое сотрудничество, либо давнюю дружбу, обсудить планы на будущее и приступить к реализации совместных проектов.

Козерог - доходы сохранятся и, даже могут немного увеличиться благодаря привычной работы. Важно дорожить уже имеющимися источниками доходов, поскольку погнавшись за заманчивыми предложениями и обещаниями, вы можете не только потерять источники доходов, но ещё и попасть в долговую яму. Воздержитесь от одалживание денег, оформления кредитов. Покупки, а также траты на развлечения также до добра не доведут. Возникшие амурные отношения недолговечны, и способны создать хаос.

Водолей - проявляя свой свободолюбивый характер, вы можете столкнуться с неприятием вашей позиции, как руководства, так и домочадцев. Ваши, даже шутливые, комментарии способны создать шторм, который может привести к разрыву общения и, даже, к тяжбам. Общение с проверенными временем людьми пойдёт на пользу. Они хорошо вас понимают, а потому принимают ваши поступки, высказывания, но кроме этого они могут вовремя вас остановить. Успех возможен в учёбе, а также в поездках.

Рыбы - сосредоточтесь на работе, решении финансовых вопросов. Шаг за шагом выполняя возникающую работу, вы не только пополняете казну, но и создаёте себе хорошую репутацию. Погружаясь в просмотр новостных лент, рилсов, вы загрузите себя информацией, которая встревожит и станет причиной переживаний, эмоциональных перепадов. Поездки, особенно дальние, а также общение с людьми издалека могут складываться проблематично.

Астролог Андрей Рязанцев