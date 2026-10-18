На концерт Шакиры в Бишкек приедут гости из 33 стран мира

Уже сегодня, 18 октября, Бишкек станет центром притяжения поклонников мировой звезды Шакиры из разных уголков планеты.

По данным официального билетного оператора GovTicket, на концерт ожидается приезд гостей из 33 стран мира.

Среди иностранных поклонников наибольший интерес проявляют жители Казахстана. Далее следуют Россия и Узбекистан. Также на концерт собираются гости из США, Великобритании, Франции, Германии, Турции, ОАЭ, Южной Кореи, Китая, Саудовской Аравии и других государств.

При этом реальная география иностранных гостей может быть ещё шире. Представленная статистика охватывает исключительно данные GovTicket. Билеты на концерт реализовывались также через других билетных операторов и партнёров, продажи которых не включены в эту статистику.

Таким образом, фактическое количество стран, представители которых посетят концерт, может оказаться больше.

18 октября Bishkek Arena объединит поклонников Шакиры со всего мира, а столица Кыргызстана вновь окажется в центре международного внимания.