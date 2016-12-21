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Праздник добрался до Бишкека. Новогодняя сказка на столичной площади

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Глеб Куренев

19 декабря на площади "Ала-Тоо" зажглась главная ёлка столицы и сразу же туда стали ходить множество желающих. И немудрено. В этом году украшение ёлки и площади выглядит невероятно.

Площадь стала очень светлой и яркой. По всему периметру расположены различные украшения и игрушки. Снеговики, подарки, Дед Мороз и даже ракета - всё это выполнено из светодиодов и гирлянд. Кроме того, на площади можно встретить живых Деда Мороза, Снегурочку и персонажей мультфильмов. Центром всего этого является огромная платформа, на которой расположены сани Деда Мороза, в которых можно сфотографироваться совершенно бесплатно. Однако сначала необходимо будет выстоять очередь. Но тем не менее желающих от этого меньше не стало. Перед тем как попасть к саням, нужно пройти через светлый туннель из гирлянд. Действо движется достаточно быстро, ждать не приходится.

Вокруг ёлки, несмотря на морозец, собралось множество людей, которые фотографируются на фоне новогодней красавицы, веселятся, и просто любуются. Омрачает ситуацию гололёд.

Для любителей пафоса и сказок неподалеку стоят несколько карет, запряженных лошадьми. Каждый желающий за определенную плату может почувствовать себя принцем и принцессой.

Стоит заметить, что даже критически настроенные пользователи социальных сетей отметили, что в этом году площадь украшена отменно.

URL: http://www.vb.kg/352500
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Комментарии
Гузеля
21.12.2016, 12:04

очень красиво. Спасибо оргонизатором и нашему президенту!))

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сапар
21.12.2016, 13:08

молодцы..для нашего уровня это все хорошо..при таком финансировании ..)))

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555
21.12.2016, 14:20

Говорят в этом году очень красиво сделали. Молодцы!

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Джика
21.12.2016, 16:28

Аракет кылса баары жакшы болот.ЖАНЫ 2017 ЖЫЛ. Жакшылык ж.а тынчтыктын жылы болсун.Депутаттарга ж.а бийлик тоболдоруно токчулук насип этип,ЖЕП ЖУТАМ деген аппетити жоголсун.

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Родион Якубович
21.12.2016, 18:24
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 1
Комментариев: 12

Гузеля

очень красиво. Спасибо оргонизатором и нашему президенту!))

   Причём тут президент? Спасибо надо говорить мэру г. Бишкек А. Ибраимову , это его прерогатива , это он отвечает за город. 

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Вася
21.12.2016, 18:50

Мэрия елку наряжала. А Мэр утверждал.значит заслуга мэра Бишкека.

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Гузеля
22.12.2016, 08:57

Все равно спасибо Президенту! ведь и он сторается для народа!

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Айнагуля
22.12.2016, 16:55

видео снято не професионально, не передает всю красоту

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