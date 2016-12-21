Праздник добрался до Бишкека. Новогодняя сказка на столичной площади

19 декабря на площади "Ала-Тоо" зажглась главная ёлка столицы и сразу же туда стали ходить множество желающих. И немудрено. В этом году украшение ёлки и площади выглядит невероятно.

Площадь стала очень светлой и яркой. По всему периметру расположены различные украшения и игрушки. Снеговики, подарки, Дед Мороз и даже ракета - всё это выполнено из светодиодов и гирлянд. Кроме того, на площади можно встретить живых Деда Мороза, Снегурочку и персонажей мультфильмов. Центром всего этого является огромная платформа, на которой расположены сани Деда Мороза, в которых можно сфотографироваться совершенно бесплатно. Однако сначала необходимо будет выстоять очередь. Но тем не менее желающих от этого меньше не стало. Перед тем как попасть к саням, нужно пройти через светлый туннель из гирлянд. Действо движется достаточно быстро, ждать не приходится.

Вокруг ёлки, несмотря на морозец, собралось множество людей, которые фотографируются на фоне новогодней красавицы, веселятся, и просто любуются. Омрачает ситуацию гололёд.

Для любителей пафоса и сказок неподалеку стоят несколько карет, запряженных лошадьми. Каждый желающий за определенную плату может почувствовать себя принцем и принцессой.

Стоит заметить, что даже критически настроенные пользователи социальных сетей отметили, что в этом году площадь украшена отменно.