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В Испании простились с футболистом, погибшим после матча

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- Самуэль Деди Ирие
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В Испании 30-летний нападающий клуба "Тенерифе" Хесус де Мигель скончался после тяжёлой травмы, полученной во время матча второго дивизиона чемпионата страны против "Андорры". Трагедия произошла 2 ноября, а на следующий день футболист умер в больнице.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на испанские футбольные клубы и правоохранительные органы.

По данным агентства, инцидент произошёл в добавленное время встречи. Де Мигель пытался завладеть мячом, когда выбежавший из ворот голкипер "Андорры" Хесус Овоно столкнулся с нападающим, ударив его коленом в грудь. За этот эпизод вратарь получил красную карточку.

После столкновения футболист потерял сознание. У него произошла остановка сердца. Медики оказали экстренную помощь, после чего доставили пострадавшего в университетскую больницу Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария на острове Тенерифе.

Врачам удалось восстановить сердечную деятельность футболиста, однако его состояние оставалось тяжёлым. Утром 3 ноября, около 8:00, Хесус де Мигель скончался. О смерти нападающего официально сообщил клуб "Тенерифе".

Матч был досрочно прекращён. Трагедия вызвала широкий резонанс в испанском футболе. Соболезнования семье погибшего выразили ведущие футбольные клубы, спортсмены и болельщики.

В связи с произошедшим были перенесены несколько матчей, в том числе встречи "Тенерифе" с "Гранадой" и "Андорры" с "Мальоркой". При этом остальные матчи первого и второго дивизионов решили провести по расписанию с памятными мероприятиями в честь погибшего футболиста.

5 ноября в Испании состоялось прощание с Хесусом де Мигелем. Проститься с нападающим пришли родственники, друзья, одноклубники и представители испанского футбола.

Национальная полиция Испании начала расследование обстоятельств гибели спортсмена. Проверяется возможность причинения смерти по неосторожности.


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URL: https://www.vb.kg/462868
Теги:
погибшие, футбол, Испания, расследование
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