Мэр Бишкека встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана

В столичной мэрии состоялась встреча мэра Бишкека Албека Ибраимова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в КР Айымдосом Бозжигитовым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Бишкеком и республикой Казахстан. В завершение встречи Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан пожелал Албеку Ибраимову успехов в работе и поблагодарил за организованную встречу.

Во встрече также приняли участие первый вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков, советник-посланник посольства Республики Казахстан в КР Ербол Ахметов и второй секретарь посольства РК в КР Самат Соканаев.