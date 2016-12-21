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Мэр Бишкека встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана

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ВБ

В столичной мэрии состоялась встреча мэра Бишкека Албека Ибраимова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в КР Айымдосом Бозжигитовым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Бишкеком и республикой Казахстан. В завершение встречи Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан пожелал Албеку Ибраимову успехов в работе и поблагодарил за организованную встречу.

Во встрече также приняли участие первый вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков, советник-посланник посольства Республики Казахстан в КР Ербол Ахметов и второй секретарь посольства РК в КР Самат Соканаев.

URL: http://www.vb.kg/352518
Теги:
мэрия
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