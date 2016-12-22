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В мкр. Улан-2 остановили незаконную стройку, но проезд по-прежнему перекрыт

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Народную новость прислал читатель

В микрорайоне Улан-2 застройщик приостановил работы, так как у него не было разрешения на строительство.

Из-за строительных работ мусорные баки перенесли в другое место, но жители по привычке выбрасывают мусор туда же, куда и прежде. Теперь там образовалась свалка мусора. Проезд закрыли и оставили пешеходную дорогу вдоль дома. Снег с крыши падает на голову прохожих.

Напомним, ранее жители микрорайона Улан-2 жаловались, что строители закрыли проезд к дому за рестораном "Тагай бий" по адресу: ул. Шабдан Баатыра, 2/2. Напротив дома начали строительство очередного долгостроя и жильцов отрезали от трассы, магазинов и т. д.

В Главархитектуре сказали, что в проект застройщик должен заложить проезд. Также мы писали письмо в Госэкотехинспекцию и получили такой ответ:

URL: http://www.vb.kg/352585
Теги:
Бишкекглавархитектура, Гостехинспекция, строительство
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