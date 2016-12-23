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В КРСУ обсудят вопросы совершенствования положений Конституции

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ВБ

В Кыргызско-Российском Славянском университете 26 декабря в 9.00 состоится международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию юридического факультета на тему "Актуальные проблемы совершенствования законодательства Кыргызской Республики". Об этом сообщили в пресс-центре вуза.

На пленарном заседании и в секциях юристы и правоведы Кыргызстана и государств Содружества обсудят вопросы правового регулирования государственно-частного партнерства в странах ЕАЭС, совершенствования положений Конституции КР, противодействия коррупции, проблемы парламентской демократии и многие другие.

Так, среди участников форума заявлены заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Новосибирского государственного университета Валерий Лисица, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета Анна Пурге, профессор кафедры гражданского права Таджикского Национального университета Джамшед Муртазакулов, декан высшей школы "Адилет" Каспийского университета, профессор Светлана Мороз (Казахстан) и другие.

Отметим, лучшие научные работы будут изданы в журнале "Вестник КРСУ".

URL: http://www.vb.kg/352613
Теги:
вуз, Конституция
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