"Азия MIX" стала чемпионом Высшей лиги КВН 2016

Команда КВН "Азия MIX" стала обладателем звания чемпиона Высшей лиги Клуба Веселых и Находчивых 2016 года. Об этом сообщили на официальном сайте Международного союза КВН.

Азиатская команда набрала высшие баллы в трех конкурсах: "Приветствие", "Музыкальный биатлон" и "Новогодний фристайл". Вместе с ними соревновались четыре команды: "Спарта" (Астана), Сборная города Мурманска, Сборная Цирка (Москва), "Радио Свобода" (Ярославль).

"С наступающим Новым годом! Не могу не выделить: Бишкек и Астана, я с вами!", - поделился впечатлениями член жюри Сергей Гармаш.

"Очень хороший финал, просто сказка. […] "Азия" – без вариантов. Кто бы сегодня не выиграл – продолжайте играть в КВН, не пропускайте сезон", - пожелал командам Михаил Галустян.

Тот самый момент Алга Азия МИКC Видео опубликовано Команда КВН "Aзия Mix" (@asiamix_kvn) Дек 23 2016 в 1:57 PST

Чемпионы 2016 Команда КВН Азия МИКС Мы это сделали Фото опубликовано Команда КВН "Aзия Mix" (@asiamix_kvn) Дек 23 2016 в 10:27 PST

"Отличный финал, отличный чемпион, отличный сезон. Спасибо! До новых встреч!", - написала в конце онлайн-трансляции на официальном сайте Международного союза КВН редактор Светлана Мудрик.