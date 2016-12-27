ЦИК утвердила результаты выборов в Бишкеке. Кто станет депутатом?

ЦИК утвердила протоколы Бишкекской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования и результатах выборов депутатов в столичный горкенеш. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома:

"СДПК" - 25,5% (13 мандатов) "Республика - Ата-Журт" - 24,5% (12 мандатов) "Онугуу-Прогресс" - 15,5% (8 мандатов) "Мекеним Кыргызстан" - 13,1% (7 мандатов) "Кыргызстан" - 9,4% (5 мандатов)

Таким образом, депутатские мандаты получат:

СДПК 1. Кененбаев Алмаз Муканович, 1976 года рождения, БГК, председатель 2. Васильев Лев Алексеевич, 1939 года рождения, ОАО "Электрические станции", член совета директоров 3. Бердникова Евгения Александровна, 1978 года рождения, ЗАО "Пятый канал", генеральный директор 4. Шукуров Эмиль Джапарович, 1938 года рождения, ОФ "Инициатива сохранения природного наследия", председатель наблюдательного совета 5. Усубалиев Эрмек Сыргакович, 1974 года рождения, ОсОО "У-групп", директор 6. Тынымсейитова Нуржан Мырзагуловна, 1972 года рождения, ОсОО "СК "Елизавета", генеральный директор 7. Уланов Алмазбек Уланович, 1977 года рождения, ГПНК "КТЖ", замначальника 8. Докенов Эрнис Шарапидинович, 1961 года рождения, РООП "Рабочий профсоюз железнодорожников", председатель 9. Лисниченко Валентина Михайловна, 1955 года рождения, Бишкекский городской кенеш, председатель комиссии по мандату и регламенту 10. Салымбеков Жумабек Мамытбаевич, 1977 года рождения, ОсОО "Дордой базары", управляющий рынка 11. Иманалиев Даниярбек Бейшенбекович, 1981 года рождения, ОсОО "Имарат Строй", исполнительный директор 12. Имангазиева Адиса Асановна, 1961 года рождения, КП "Киреше", директор 13. Абиров Жаныбек Болотбекович, 1988 года рождения, ОсОО "Восход и К", коммерческий директор

"Республика - Ата-Журт": 1. Музуралиев Канатбек Байсарыевич, 1978 года рождения, Бишкекский филиал ОАО "Международный аэропорт "Манас", начальник отдела 2. Молдобаева Гульнара Аскарбековна, 1971 года рождения, депутат, Бишкекский городской кенеш 3. Горбунов Анатолий Анатольевич, 1976 года рождения, ОсОО "ЭкспертМастерСтрой", директор 4. Абдиев Бактыбек Кемелович, 1970 года рождения, ОсОО "САБА", генеральный директор 5. Калыков Мийзамидин Абдырахманович, 1969 года рождения, ОсОО "Кыргызгидроэнергострой", генеральный директор 6. Эргешов Байсалбек Базарбекович, 1963 года рождения, индивидуальный предприниматель 7. Коргонбай уулу Жусупбек, 1977 года рождения, депутат БГК 8. Кадралиев Асылбек Мэлсович, 1982 года рождения, ОО "ФФКР", вице-президент 9. Досалиев Эльмир Акуналыевич, 1984 года рождения, группа реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и дорог КР, инженер по материалам 10. Бактыбеков Алымбек Бактыбекович, 1991 года рождения, Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР, эксперт 11. Токобеков Темирлан Алиярбекович, 1994 года рождения, Дипломатическая академия им. К.Дикамбаева 12. Шананов Алмаз Абылкасымович, 1985 года рождения, ЗАО СУ-12, исполнительный директор

"Онугуу-Прогресс": 1. Исмаилов Сайдахмат Аблезович, 1970 года рождения, советник директора ОсОО "БРА и Ко" 2. Сариев Таалайбек Жолдошбаевич, 1974 года рождения, депутат БГК 3. Куламбаева Асель Мундузбаевна, 1973 года рождения, глава представительства АО "Химфарм" 4. Сыдыков Эмил Мурзабекович, 1983 года рождения, частный предприниматель 5. Сариев Аликбай Токталиевич, 1971 года рождения, депутат БГК 6. Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна, 1983 года рождения, гендиректор ОсОО "Беш-Сары" 7. Аматов Рысбай Аматович, 1975 года рождения, депутат БГК 8. Акылбеков Асылбек Акылбекович, 1981 года рождения, ОсОО "Флагман и Фаворит", советник гендиректора

"Мекеним Кыргызстан": 1. Алымов Жанарбек Жапарович, 1985 года рождения, частный предприниматель, советник 2. Тюбеев Тимур Нурланович, 1982 года рождения, "Аверс", финансовый директор 3. Жолдошов Омурбек Шарабидинович, 1980 года рождения, ОсОО "Building deluxe", генеральный директор 4. Насипов Алымбек Абдыманапович, 1987 года рождения, временно не работает 5. Абдраев Базарбек Кошоевич - 1983 года рождения, временно не работает; 6. Расул кызы Миргул, 1988 года рождения, БМК, преподаватель 7. Абдыкадыров Улан Эмилбекович, 1982 года рождения, С.К. "ИлТегСтрой", генеральный директор

"Кыргызстан": 1. Сагынов Таалайбек Джолдошбекович, 1963 года рождения, ОсОО "Ак-Бата" 2. Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич, 1980 года рождения, ОсОО "Русь" 3. Кулматова Наталья Анатольевна, 1965 года рождения, ОсОО "Независимый центр экспертизы и оценки" 4. Джунушев Джолдошбек Маликович, 1972 года рождения, ОсОО "АЮ Курулуш" 5. Адылбеков Увазарбек Есенаманович, 1968 года рождения, ОсОО "ВиС"

Отметим, в списках кандидатов четырех партий - "Онугуу-Прогресс", "Республика - Ата-Журт", "Кыргызстан" и "Мекеним Кыргызстан" произошли изменения. СДПК свой список не поменяла.