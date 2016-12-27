ЦИК утвердила результаты выборов в Бишкеке. Кто станет депутатом?

ЦИК утвердила протоколы Бишкекской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования и результатах выборов депутатов в столичный горкенеш. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома:
- "СДПК" - 25,5% (13 мандатов)
- "Республика - Ата-Журт" - 24,5% (12 мандатов)
- "Онугуу-Прогресс" - 15,5% (8 мандатов)
- "Мекеним Кыргызстан" - 13,1% (7 мандатов)
- "Кыргызстан" - 9,4% (5 мандатов)
Таким образом, депутатские мандаты получат:
| СДПК
|1. Кененбаев Алмаз Муканович, 1976 года рождения, БГК, председатель
|2. Васильев Лев Алексеевич, 1939 года рождения, ОАО "Электрические станции", член совета директоров
|3. Бердникова Евгения Александровна, 1978 года рождения, ЗАО "Пятый канал", генеральный директор
|4. Шукуров Эмиль Джапарович, 1938 года рождения, ОФ "Инициатива сохранения природного наследия", председатель наблюдательного совета
|5. Усубалиев Эрмек Сыргакович, 1974 года рождения, ОсОО "У-групп", директор
|6. Тынымсейитова Нуржан Мырзагуловна, 1972 года рождения, ОсОО "СК "Елизавета", генеральный директор
|7. Уланов Алмазбек Уланович, 1977 года рождения, ГПНК "КТЖ", замначальника
|8. Докенов Эрнис Шарапидинович, 1961 года рождения, РООП "Рабочий профсоюз железнодорожников", председатель
|9. Лисниченко Валентина Михайловна, 1955 года рождения, Бишкекский городской кенеш, председатель комиссии по мандату и регламенту
|10. Салымбеков Жумабек Мамытбаевич, 1977 года рождения, ОсОО "Дордой базары", управляющий рынка
|11. Иманалиев Даниярбек Бейшенбекович, 1981 года рождения, ОсОО "Имарат Строй", исполнительный директор
|12. Имангазиева Адиса Асановна, 1961 года рождения, КП "Киреше", директор
|13. Абиров Жаныбек Болотбекович, 1988 года рождения, ОсОО "Восход и К", коммерческий директор
|"Республика - Ата-Журт":
|1. Музуралиев Канатбек Байсарыевич, 1978 года рождения, Бишкекский филиал ОАО "Международный аэропорт "Манас", начальник отдела
|2. Молдобаева Гульнара Аскарбековна, 1971 года рождения, депутат, Бишкекский городской кенеш
|3. Горбунов Анатолий Анатольевич, 1976 года рождения, ОсОО "ЭкспертМастерСтрой", директор
|4. Абдиев Бактыбек Кемелович, 1970 года рождения, ОсОО "САБА", генеральный директор
|5. Калыков Мийзамидин Абдырахманович, 1969 года рождения, ОсОО "Кыргызгидроэнергострой", генеральный директор
|6. Эргешов Байсалбек Базарбекович, 1963 года рождения, индивидуальный предприниматель
|7. Коргонбай уулу Жусупбек, 1977 года рождения, депутат БГК
|8. Кадралиев Асылбек Мэлсович, 1982 года рождения, ОО "ФФКР", вице-президент
|9. Досалиев Эльмир Акуналыевич, 1984 года рождения, группа реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и дорог КР, инженер по материалам
|10. Бактыбеков Алымбек Бактыбекович, 1991 года рождения, Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР, эксперт
|11. Токобеков Темирлан Алиярбекович, 1994 года рождения, Дипломатическая академия им. К.Дикамбаева
|12. Шананов Алмаз Абылкасымович, 1985 года рождения, ЗАО СУ-12, исполнительный директор
|"Онугуу-Прогресс":
|1. Исмаилов Сайдахмат Аблезович, 1970 года рождения, советник директора ОсОО "БРА и Ко"
|2. Сариев Таалайбек Жолдошбаевич, 1974 года рождения, депутат БГК
|3. Куламбаева Асель Мундузбаевна, 1973 года рождения, глава представительства АО "Химфарм"
|4. Сыдыков Эмил Мурзабекович, 1983 года рождения, частный предприниматель
|5. Сариев Аликбай Токталиевич, 1971 года рождения, депутат БГК
|6. Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна, 1983 года рождения, гендиректор ОсОО "Беш-Сары"
|7. Аматов Рысбай Аматович, 1975 года рождения, депутат БГК
|8. Акылбеков Асылбек Акылбекович, 1981 года рождения, ОсОО "Флагман и Фаворит", советник гендиректора
|"Мекеним Кыргызстан":
|1. Алымов Жанарбек Жапарович, 1985 года рождения, частный предприниматель, советник
|2. Тюбеев Тимур Нурланович, 1982 года рождения, "Аверс", финансовый директор
|3. Жолдошов Омурбек Шарабидинович, 1980 года рождения, ОсОО "Building deluxe", генеральный директор
|4. Насипов Алымбек Абдыманапович, 1987 года рождения, временно не работает
|5. Абдраев Базарбек Кошоевич - 1983 года рождения, временно не работает;
|6. Расул кызы Миргул, 1988 года рождения, БМК, преподаватель
|7. Абдыкадыров Улан Эмилбекович, 1982 года рождения, С.К. "ИлТегСтрой", генеральный директор
|"Кыргызстан":
|1. Сагынов Таалайбек Джолдошбекович, 1963 года рождения, ОсОО "Ак-Бата"
|2. Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич, 1980 года рождения, ОсОО "Русь"
|3. Кулматова Наталья Анатольевна, 1965 года рождения, ОсОО "Независимый центр экспертизы и оценки"
|4. Джунушев Джолдошбек Маликович, 1972 года рождения, ОсОО "АЮ Курулуш"
|5. Адылбеков Увазарбек Есенаманович, 1968 года рождения, ОсОО "ВиС"
Отметим, в списках кандидатов четырех партий - "Онугуу-Прогресс", "Республика - Ата-Журт", "Кыргызстан" и "Мекеним Кыргызстан" произошли изменения. СДПК свой список не поменяла.