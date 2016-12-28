Волейболисты Кыргызстана завоевали серебро зонального чемпионата Азии

Сборная Кыргызстана по волейболу стала серебряным призером зонального чемпионата Азии, который прошел в Бангладеш. Отметим, кыргызстанцы в финале играли с Бангладеш.

Как сообщили в Федерации волейбола Бангладеш, в финальном матче в двух партиях подряд вели хозяева площадки, однако третьей партии не состоялось. Сборной Кыргызстана засчитали техническое поражение, и победителем Центральной зоны стала сборная Бангладеш. Кыргызстанцы стали серебряными призерами.

Отметим, помимо Бангладеш и Кыргызстана, в центральной зоне играли также сборные Непала, Мальдивских островов, Афганистана. Команды сыграли между собой по круговой системе.

Кыргызстан одержал победу во всех матчах и набрал 11 очков из 12 возможных. Эти результаты позволили занять первое место в турнирной таблице и выйти в финал.