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Главные политические события 2016. Скандалы, интриги, отставки

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Кирилл Степанюк

2016 год Кыргызстан встретил в условиях относительного политического штиля. В начале года премьером был Сариев. Любитель попиариться, он неустанно носился по стране со свитой журналистов. Шума было много, правда, блестящих результатов работы так никто и не увидел. По большому счету их и не было. Текебаев в тот период продвигал идеи и замыслы конституционной реформы.

В состоянии спячки провел первые месяцы парламент, возглавляемый тогда Асылбеком Жээнбековым. В общем, до традиционного весеннего обострения ситуация в Кыргызстане была спокойной. Но с потеплением, как обычно, началось…

В марте возникла первая группа заговорщиков, готовивших захват власти. Бывшие бакиевские приближенные Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров планировали вывести людей на улицы, вооружить отряд и пойти на штурм административных зданий. Эти действия они обсуждали в ходе переговоров, запись которой попала в руки спецслужб. Асанов, Кадыров и их подельники были задержаны в конце марта и водворены в СИЗО ГКНБ, где по сей день и пребывают.

В начале апреля добровольно покидает пост премьер-министра Кыргызстана Темир Сариев. Его отставка развивалась на фоне коррупционного скандала вокруг строительства автодороги Балыкчы - Корумду. Оказалось, что китайская фирма, выигравшая тендер, не имела техники и лицензии на строительные работы. Были намеки на многомиллионные откаты. Парламент готовился объявить Сариеву вотум недоверия, но он опередил депутатов и ушел сам. Со строительством дороги на Иссык-Куль еще пришлось хлебнуть, но коррупционный скандал постепенно сошел на нет, возможно, до поры до времени.

27-м по счету премьер-министром Кыргызстана стал Сооронбай Жээнбеков. Его утвердили уже через пару дней после отставки Сариева. Тогда же произошла смена спикера, чтобы открыть дорогу старшему брату к должности главы кабинета министров - в отставку ушел торага парламента Асылбек Жээнбеков. С тех пор в Жогорку Кенеше председательствует Чыныбай Турсунбеков.

В мае на политической арене возникла непонятная личность, заявившая о том, что при поддержке российских генералов в Кыргызстане начнутся масштабные акции гражданского неповиновения, которые приведут к смене власти. Одиозным захватчиком оказался бывший заместитель министра сельского хозяйства в акаевскую эпоху Бекболот Талгарбеков. В настоящее время дело о попытке вооруженного переворота рассматривается в суде.

В последних числах мая с должности министра внутренних дел сняли Мелиса Турганбаева. В прессу просачивались намеки на неэффективность реформ и безрезультатные попытки реализовать проект "Безопасный город". Пришедший на смену Турганбаеву Кашкар Джунушалиев пробыл в министерском кресле совсем не долго, и сделать тоже ничего не успел. Теперь в МВД новый глава - Улан Исраилов, как ему представляются реформы силового ведомства, пока непонятно.

К осени получает активное развитие Конституционная реформа. Обнаружены множественные дыры в Основном законе. Оказалось, что текебаевским вариантом Конституции от 2010 года республика добровольно отдала свой суверенитет иностранным организациям, разрешила однополые браки и внедрила разбалансированную систему взаимодействия между ветвями власти, при которой страна просто не может развиваться.

НПО и оппозиция предприняли активные попытки сорвать референдум сначала в парламенте. Резко меняется настроение Текебаева, который вместе с гражданскими активистами заявляет о попытках узурпации власти и недопустимости менять нормы Основного закона. Атамекеновцы вбрасывают как бы компромат на президента Атамбаева, который строит дом в селе Кой-Таш на участке, который купил у родственников мэра Бишкека Ибраимова.

Вслед за этим всплывает целый шлейф преступных и коррупционных деяний, которые оставили после себя Текебаев и его сопартийцы Салянова и Шыкмаматов, занимавшие различные государственные должности. Появляются первые данные о связях атамекеновцев с Бакиевыми.

24 октября СДПК заявляет о выходе из коалиции, в которой на тот момент состояли фракции "Ата Мекен", "Онуугу-Прогресс" и "Кыргызстан". Тогда и звучит одно из самых запоминающихся изречений Исы Омуркулова: "Мы не можем быть в одной коалиции с теми, кого связывают, как оказалось, общие интересы с Акаевыми и Бакиевыми, и которые до сих пор выполняют их указания. С теми, кто идет против национальных интересов страны. Наиболее явно все это стало проявляться в ходе конституционной реформы".

Оппоненты власти и гражданские активисты продолжают давить на парламент, заявляя, что они способны организовать уличные протесты и массовые акции неповиновения. Но 2 ноября, несмотря на шантаж и угрозы, в том числе извне, Жогорку Кенеш назначает референдум по изменению Конституции на 11 декабря 2016 года.

Пока идет подготовка к всенародному голосованию, в середине ноября появляются документы из Белиза, в соответствии с которыми офшорная фирма Максима Бакиева отписала в пользу трех депутатов - Текебаева, Саляновой и Шыкмаматова часть акций компании "Мегаком". Эти трое получили бы права на половину, если бы сотовый оператор был продан в соответствии с первоначальными планами до полной его национализации. КГНБ продолжает расследование этого коррупционного дела.

Против Аиды Саляновой возбуждается уголовное дело, так как будучи министром юстиции в 2010 году своим приказом она возобновила лицензию Алексею Елисееву, который при Бакиеве-младшем принимал непосредственное участие в рейдерских захватах и отжимании бизнеса. Не исключено, что это криминальное событие имеет непосредственное отношение к коррупционному скандалу с офшорной компанией в Белизе. Следствие продолжается.

11 декабря в Кыргызстане прошел всенародный референдум по изменению Основного закона. Вынесенный на голосование вариант поддержали почти 80% граждан, пришедших на избирательные участки.

2017 год Кыргызстан встречает с новой Конституцией.

URL: http://www.vb.kg/352835
Теги:
выборы, отставка, референдум, Кыргызстан, политика
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Комментарии
Радик Давыдов
30.12.2016, 12:46
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Сариев кстати говоря и теперь активно пиарится, готовясь к президентским выборам, правда, все также :"Шума было много, правда, блестящих результатов работы так никто и не увидел"

+1
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the Best
30.12.2016, 13:59

Радик Давыдов

Сариев кстати говоря и теперь активно пиарится, готовясь к президентским выборам, правда, все также :"Шума было много, правда, блестящих результатов работы так никто и не увидума

Думаю нужно дать времени товарищу Т.Сариеву ведь никто не может за каких-то 2-4 месяца навести порядок, а  нынешний президент тоже не мало правил НАМИ

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Бактыбек.
30.12.2016, 14:58

В этом году у многих раскрылись глаза. Сорваны маски со многих политических аферистов, которые как выяснилось просто играли роль и водили за нос народ, который им верил. Разочарование года № 1 это Салянова которая как оказалась прикрывала брата подозреваемого в убийстве, мужа - коррупционера и многих других. 

Разочарованием для большинства стал Текебаев, который как выяснилось мастер лицемерия и марадерства! 

И итоги выборов этому подтверждение! народ Атамекеновцам больше не верит!!!

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