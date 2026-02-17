Фитосанитарный контроль в ЕАЭС ужесточили из-за серых схем

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил новые жесткие правила фитосанитарного контроля, направленные на борьбу с серыми схемами в торговле. Согласно изменениям, внесенным в профильное Положение ЕАЭС, теперь за указание фиктивных получателей товара в документах будут вводиться временные санкции.

Суть нововведения заключается в пресечении практики, когда в фитосанитарном сертификате указывается компания, которая фактически продукцию не принимает. Теперь, если контролирующие органы страны назначения обнаружат несовпадение реального получателя с заявленным в бумагах, они незамедлительно уведомят об этом страну-отправителя. При повторном нарушении экспортер столкнется с серьезными последствиями: уполномоченный орган страны отправления будет обязан отказать в выдаче новых фитосанитарных сертификатов в адрес получателей из этого государства на срок до 60 календарных дней.

В Минсельхозе подчеркивают, что такие меры призваны очистить рынок от недобросовестных участников и сделать перемещение подкарантинной продукции внутри Союза максимально прозрачным. В ЕЭК рассчитывают, что двухмесячный запрет на выдачу документов станет эффективным барьером для использования фиктивных фирм и значительно повысит уровень биологической и продовольственной безопасности на всей территории ЕАЭС.