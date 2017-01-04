Тайырбек Сарпашев: ГРС КР не выдавала информацию в СМИ о паспорте Машрапова

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Аида Джумашева

Паспорт подозреваемого в теракте в Стамбульском клубе кыргызстанца Яхье Машрапова настоящий. Об этом сегодня, 4 января, "ВБ" сообщил председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев.

Отметим, ранее в СМИ появлялась информация о том, что фото паспорта Машрапова может быть поддельным.

"Машрапов действительно является гражданином Кыргызстана, проживает на территории Кара-Суйского района. Ранее он уже получал паспорт в данном районе. Запечатленный в средствах массовой информации паспорт является настоящим, не фальшивым. Причастен он к теракту или нет - правоохранительные органы уже дали свой исчерпывающий комментарий", - сказал Сарпашев.

Со слов чиновника, о передвижениях подозреваемого в совершении теракта он узнал лишь из СМИ. На вопрос мог ли кто-то из сотрудников ГРС дать информацию о паспортных данных Машрапова СМИ, Сарпашев ответил отрицательно.

"Я знаю о передвижениях Машрапова из открытых источников - СМИ. Он давал интервью о своих передвижениях. Что касается фото паспорта, которое появилось в СМИ, то, возможно его выдали на пограничном контроле. Сотрудники ГРС не могли выдать такую информацию. Даже если бы это было и так, то не в таком виде. Паспортные данные хранятся в ГРС в другом формате - не в виде фотографий", - отметил глава ГРС.

Напомним, теракт в ночном клубе Стамбула произошел в новогоднюю ночь. Нападавший зашел в развлекательное заведение, застрелив сначала офицера полиции и одного прохожего, после чего вошел в клуб, в котором находились от 700 до 800 посетителей. Неизвестный открыл по гостям беспорядочную стрельбу. Погибли 39 человек, в том числе иностранцы, а также 70 ранено. Преступник сбежал, ответственность за теракт взял ИГИЛ.

URL: http://www.vb.kg/353020
Теги:
ГРС, паспорт, Турция, теракт, Тайырбек Сарпашев
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Сюжет: Теракт в Турции в новогоднюю ночь. Подозревают кыргызстанца (6 материалов)
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Комментарии
Марат Гизатулин
04.01.2017, 14:15
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да скорей всего паспорт сфотали когда уводили Машрапова на допрос в Турцию. к чему бы ГРС давать фото паспорта в СМИ? учитывая что никаких официальных запросов со стороны Турции не было.

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