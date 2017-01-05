В КР назначен председатель Нацкомиссии по государственному языку

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Алексей Тимаев

Назаркул Ишекеев назначен председателем Национальной комиссии по государственному языку при президенте Кыргызской Республики.

Алмазбек Атамбаев сегодня, 5 января, подписал указ, согласно которому Ишекеев Назаркул назначен председателем Национальной комиссии по государственному языку, сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызской Республики.

Прежний глава комиссии Эгемберди Эрматов освобожден от должности 30 ноября 2016 года.

ИШЕКЕЕВ Назаркул Ишекеевич - биография

Окончил Кыргызский национальный университет по специальности "Филология". Профессор, доктор педагогических наук.

Начал работать преподавателем Кыргызского национального университета. До нынешнего времени занимал должность проректора Кыргызского государственного национального университете им. Ж. Баласагына.

Академик Международной общественной академии им. Ч. Айтматова, лауреат премий им. Ж. Баласагына, отличник народного просвещения Кыргызской Республики, ученый-профессор по науке о теории и методике преподавания и воспитания (кыргызская литература).

Автор монографий, учебников и учебно-методических предметов для вузов. Один из авторов "Кыргызской литературы" для 6-х, 11-х классов средних школ.

Подготовил 2 слога (1996 г., 2003 г.) для государственного стандарта обучения высшего образования по кыргызской филологии и возглавил группу авторов.

Опубликовано около 200 научных работ.

Подготовил десяток кандидатов и докторов наук.

С 1996 года - член совета по защите докторских (кандидатских) диссертаций по педагогической науке (Кыргызстан и Казахстан).

Эксперт Национальной аттестационной комиссии, также работал наблюдателем в совете Национальной телерадиокорпорации.

Глава Национального ученого совета по государственному языку при президенте Кыргызской Республики, Общества кыргызского языка, секции кыргызского языка и литературы в республиканском научно-методическом совете при Министерстве образования и науки, главный редактор республиканского научного журнала "Кыргыз тил жана адабияты" и т.д.

URL: http://www.vb.kg/353088
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Комментарии
Гость
05.01.2017, 14:59

Самое главное, чтобы не был  ни рыбой ни мясом как прежний  Эрматов.

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Сергей Тихомиров
05.01.2017, 15:30
Карма: +14
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Комментариев: 301

Хороший специалист. Один из разработчиков национальной программы по развитию госязыка.

-2
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MaX asdf
05.01.2017, 17:41
Карма: +218
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Минусов: 122
Комментариев: 884

Да лучше бы разогнали к чертям эту комиссию. Одни националисты там сидят, которые живут в какой-то параллельной реальности. Если нужно вывеску поставить приходится к этим личностям идти, а они начинают к каждому слову придираться, ищут по каким-то словарям перевод даже для заимствованных слов, и чуть ли сами не выдумывают. А потом приходят клиенты, носители кыргызского языка и спрашивают, что это у вас на вывеске написано.

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