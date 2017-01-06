Центры онкологии и гематологии объединены

Национальный центр онкологии при Министерстве здравоохранения и Кыргызский научный центр гематологии объединены. Об этом говорится в постановлении правительства Кыргызстана от 30 декабря 2016 года.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, было принято решение о реорганизации Национального центра онкологии при Минздраве путем присоединения к нему Кыргызского научного центра гематологии Министерства здравоохранения.

Согласно постановлению необходимо переименовать Наццентр онкологии в Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения. А также утвердить устав Национального центра онкологии и гематологии, согласно приложению внести в постановления правительства "О надбавках к должностным окладам работников государственных учреждений и организаций, имеющих статус "национальный" или почетное звание "академический".

В правительстве отмечают, что анализ показателей эффективности штатной численности персонала центра гематологии показал, что средняя нагрузка на 1 врача в месяц по числу выписанных больных за 2014 год составила всего 10 человек при нормативной нагрузке 18-20 больных.

Анализ финансовой деятельности КНЦГ показал, что в 2014 году по сравнению с 2006 годом расходы на содержание персонала увеличились в 7,6 раза или на 13,2 млн. сомов, доля расходов на содержание персонала в общем бюджете увеличилась с 40,7% до 54,8%. При анализе эффективности работы коечного фонда КНЦГ выявлено, что коечный фонд используется на 88-90%.

Кроме того, имеются такие проблемы, как большая текучесть кадров, здание КНЦГ не приспособлено для оказания качественной медицинской помощи онкологическим больным, отмечается недостаточное оснащение медицинским оборудованием, отделение онкогематологии не отвечает международным стандартам для проведения химиотерапии.

В этой связи, принято решение об объединении двух центров принято в целях рационального и эффективного использования ресурсов при оказании высокоспециализированной медицинской помощи больным с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями и болезнями крови.

Напомним, ранее родственники пациентов Национального центра онкологии (НЦО) подготовили письмо в адрес президента, в котором просили разобраться с ситуацией, сложившейся в медучреждении. Речь шла об отсутствии руководителя медицинского учреждения.

Позже коллектив НЦО подготовил письмо премьер-министру Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с такой же просьбой - назначить директора медучреждения. Но правительство не спешило с таким решением, так как долгое время рассматривался вопрос объединения Наццентра онкологии и Республиканского центра гематологии.